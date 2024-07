dolenjska

V Birčni vasi zdaj bolj varno

1.7.2024 | 18:30 | I. V.

Birčna vas - Težko pričakovana in dolgo časa načrtovana obnova dela državne ceste skozi Birčno vas je končana, obnovljena cesta pa tudi uradno odprta.

Obnovljeni odsek ceste ob podružnični osnovni šoli.

Rekonstruiran odsek državne ceste skozi Birčno vas mimo tamkajšnje podružnične šole in železniške postaje do podvoza pod železnico sta uradno odprla državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh in novomeški župan Gregor Macedoni.

Obnovljeni odsek ceste sta odprla državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh in novomeški župan Gregor Macedoni.(Foto: I. Vidmar)

V okviru investicije 670 m dolgega odseka regionalne ceste skozi Birčno vas je bilo prenovljeno vozišče, urejeno odvodnjavanje, zaščitene brežine obnovljeni in prestavljeni komunalni vodi, zgrajen pločnik in zgrajena nova cestna razsvetljava ter novi avtobusni postajališči ter avtobusno obračališče. Gradbena dela so stala 1,16 milijona evrov. Večino denarja je prispevala Direkcija za infrastrukturo, 230 tisoč evrov pa je prispevala tudi Mestna občina Novo mesto.

Istočasno so v Birčni vasi na daljavo odprli 8,1 km dolgo kolesarsko povezavo med Novim mestom in Stražo, katere 1,2 km dolg odsek sega v Mestno občino Novo mesto, večinski del pa je v Občini Straža. Zanimivo pa je, da je bila končna cena gradnje kolesarske povezave celo nižja od pogodbene, kar se ne zgodi prav pogosto. Gradnja povezave je tako stala 2,6 milijona evrov. Občina Straža je k temu prispevala 1,16 milijona evrov, Direkcija za infrastrukturo milijon, 390 tisoč evrov pa Mestna občina Novo mesto. Občini sta pri tem dobili 840 tisoč evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

