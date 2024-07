družabno

Veselje na kupu

1.7.2024 | 18:40 | Renata Mikec

Na fotografiji so (od leve proti desni) Novomeščani Matjaž Kuzma, Janez Mohorčič, Bojan Jaklič in Alojz Hlača, vsi še vedno doma v športu. Vesela družba se je zbrala povsem po naključju in gotovo so imeli precej razgiban pogovor. Kot nam je zaupal Matjaž, so se od srca nasmejali na račun številnih preteklih prigod. Gotovo sta imela največ zgodb v rokavu prav starosti telovadbe, kot smo nekoč rekli športni vzgoji, že nekaj let upokojena Janez in Alojz, ki pa tudi zrelo obdobje preživljata telesno aktivno. Bojan športno vzgojo poučuje na Šolskem centru Novo mesto, medtem ko je Matjaž zaposlen na Fakulteti za šport v Ljubljani, obenem pa v prostem času prek svoje agencije Green adventure razvija in promovira butični turizem predvsem na Dolenjskem in v Beli krajini. Janeza imajo v lepem spominu številne generacije novomeške gimnazije, medtem ko je bil Alojz priljubljen profesor športne vzgoje na Šolskem centru Novo mesto.

