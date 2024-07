dolenjska

FOTO: 13. spust po reki Krki

1.7.2024 | 12:30 | M. K.

Foto: Občina Straža

Straža - V Straži se je včeraj z množičnim spustom po reki Krki, od Soteske do Zaloga, končala letošnja prireditev »Dolenjski dnevni na Krki 2024«. Na cilju v Zalogu so pripravili še tekmovanju z rafti, kjer je slavila ekipa iz Jurke vasi.

To je bil že 13. tradicionalni spust po reki Krki, ki ga od leta 2010 organizira Občina Straža v sodelovanju z Rafting klubom Gimpex Straža, v zadnjih letih tudi v partnerstvu z Občino Dolenjske Toplice in Kajakaško zvezo Slovenije. Za omenjeni dogodek je tudi letos vladalo veliko zanimanje, so sporočili s straške občine, zanj so se prijavili posamezniki in skupine različnih starosti in celotne družine. Na startu v Soteski se je tako zbralo čez 250 udeležencev spusta, tam jih je ob zvokih veteranske godbe Straža nagovoril župan Občine Straža Dušan Krštinc. V imenu gostitelja jim je izrekel dobrodošlico ter jim zaželel veliko dobrega počutja in srečno pot do cilja v Zalogu.

Spust, ki je imel rekreativni značaj, je privabil ljubitelje narave, reke Krke ter druženja na vodi, ki so uživali v prijetnem in sproščenem vzdušju. Na približno 12-kilometrsko popotovanje so se udeleženci podali na 24 raftih in več drugih plovilih, ki so jih mnogi prepeljali s seboj. Za varnost je skrbelo 10 izkušenih članov Rafting klubu Gimpex Straža, ki že vrsto let spremlja celoten spust in pomaga udeležencem pri vkrcavanju v plovila in varnem prehodu čez jezove v Rumanji vasi, Straži in Zalogu. Vročo poletno nedeljo so tako številni ljubitelji reke Krke in vsi, ki živijo ob dolenjski lepotici, izkoristili za čolnarjenje, supanje ter vožnjo z rafti in kanuji. Čeprav je termometer v Soteski pokazal, da ima voda le 15 stopinj Celzija, nekoliko nižje pa kakšno stopinjo več, pa to ni ustavilo kopalcev, ki so si v Krki našli ohladitev in osvežitev, so Stražani zapisali v sporočilu za javnost.

Kot je v navadi, vsak zaključek spusta v Zalogu spremljajo zanimiva tekmovanja na vodi. Letos se je v veslanju pomerilo 9 ekip. Največ znanja in spretnosti je v raftih pokazala ekipa Jurke vasi, drugo mesto je zasedla ekipa Sela, tretja pa je bila ekipa Prapreče. Najboljši so iz rok vodje prireditve Andreje Kren prejeli pokale, medalje in praktične nagrade.

''Organizatorji se zahvaljujejo članom veteranske godbe Straža, turističnega društva Straža, prostovoljnim gasilcem PGD Vavta vas in domačinom Zaloga, ki so pomagali pri izvedbi še ene zanimive in dobro obiskane prireditve,'' so še zapisali na Občini Straža.

