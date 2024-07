dolenjska

Otroški svet že več kot 20 let najboljši recept proti dolgčasu

1.7.2024 | 09:00 | M. M.

Foto: DRPD Novo mesto

Novo mesto - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto tudi letošnji julij vsak delovnik med 10. in 12. uro otroke vabi na Otroški svet v park Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca. Ustvarjalne delavnice, ki razvijajo domišljijo in premagujejo strah pred šivankami, že 21. leto vabijo otroke, da prvi počitniški mesec preživijo v družbi vrstnikov, namesto pred zasloni pametnih naprav.

Ves julij bodo ustvarjali in sklepali nova prijateljstva.

»Ker jim tu nikoli ni dolgčas. Ker spoznajo nove materiale in različne tehnike, med ustvarjanjem jim pomagajo naši mentorji in prostovoljci. Ponosni izdelke nosijo domov, z njimi obdarijo mamice ali babice. Izpostavili so še, da tu spoznajo veliko novih prijateljev. Skupaj igramo še družabne igre, tudi kakšno zapojemo ...« je izjave otrok po obisku lanskoletnih delavnic povzela vodja programa Kristina Lovrinović.

Njenim besedam pritrjujejo tudi zadovoljni starši. »Delavnice so bile poučne. Meggie je bila navdušena, tudi starša sva jo pohvalila. Izdelki so bili super. Moje mnenje: Učenje ročnih spretnosti, iskanje najboljših rešitev – trud in druženje z otroki in mentorji. Mentorji so bili super, tudi izven časa delavnic prijazni, topli ljudje. Vse pohvale,« je povedal očka Marko. »Vse pohvale celotni ekipi Otroškega sveta, sin in hčerka že drugo leto zapored hodita na delavnice. Obema je zelo všeč. Se že veselita naslednjih poletnih počitnic, ko jih bosta spet lahko obiskovala,« pa je dodala mamica Mojca.

Na jubilejnem Otroškem svetu je lani nastala tudi himna.

In ta čas je že tu: od 1. do 26. julija 2024, vsak delovnik med 10. in 12. uro bo Otroški svet zaživel pod sencami dreves parka Rastoča knjiga. V primeru dežja se ustvarjanje preseli pod streho njihovega dnevnega centra za otroke v sosednji hiši na Rozmanovi ulici 30. Cena delavnice znaša simboličen evro na otroka, so pa v izogib gnečam dobrodošle prijave na e-naslov otroski.svetdrpd@gmail.com.

Kot vsako leto bodo tudi letos za otroke, ki obiskujejo njihove programe, zbirali šolske potrebščine. Rabljene šolske torbe, puščice, zvezke ipd. na DRPD sprejemajo vsak delovnik med 8. in 16. uro (Novi trg 9, II. nadstropje, nad trgovino Telekom), lahko pa jih otroci prinesejo s sabo tudi na julijski Otroški svet.

Podrobnejši program Otroškega sveta 2024 lahko vsak dan sproti preverite tudi v naši rubriki Namig za premik.

‹ nazaj