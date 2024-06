šport

Novi kapetan David Didović ostaja do 2027

30.6.2024 | 11:45 | M. Ž.

Trebnje - Krožni napadalec in novi kapetan trebanjskih rokometašev David Didović bo barve trebanjskega Trima branil še vsaj tri leta. Letos bo tako z levi pričel že šesto sezono v trebanjskem dresu, so sporočili iz kluba.

Novi kapetan trebanjskih levov bo David Didović, ki v Trimu ostaja do leta 2027. (Foto: RK Trimo Trebnje)

David Didović je prve rokometne korake naredil pri novomeški Krki, kjer je za člansko zasedbo prvič nastopil v sezoni 2009/2010. V vrste Trima je prišel poleti 2019, potem ko je z Novomeščani v zadnji sezoni osvojil superpokalni naslov. Didović, ki bo v kapetanski vlogi nasledil Uroša Udoviča, je za trebanjske leve do sedaj odigral 152 tekem in dosegel 281 zadetkov. Sodelovanje s klubom je sklenil do konca sezone 2026/2027.

»Vtisi ob podpisu pogodbe so dobri in polni pričakovanj. Vesel sem, da ostajam tudi v prihodnje del uspešne rokometne zgodbe v Trebnjem. Zavedam se, da me v novi sezoni čaka tudi zelo pomembna odgovornost, in sicer v kapetanski vlogi. Izredno sem vesel in hvaležen za vso izkazano podporo vodstva kluba ter soigralcev. Želim si, da bomo tudi v prihodnji sezoni imeli takšno podporo s tribun in posegli po novih uspehih,« je povedal Didović.

‹ nazaj