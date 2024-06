družabno

Med finalistkami tudi Larisa

30.6.2024 | 18:20 | R. Mikec

Foto: David Keinne

Med letošnjimi 15 finalistkami na izboru Miss Earth & Aura Slovenije je ob Novomeščanki Zoji Ulaga tudi Larisa Ozimek iz okolice Trebnjega, točneje, iz vasi Sela pri Šumberku. 19-letno dekle je študentka prvega letnika kemijske tehnologije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. V prostem času trenira mažorete in obožuje druženja s prijateljicami. Svet mode jo je nagovoril že kot majhno deklico, ki je bila zelo ponosna, kadar jo je mamica lepo oblekla, in takrat se je vedno občudovala v ogledalu. Zdaj upa, da bo to tekmovanje njen prvi korak v svet mode in lepote, in pričakuje nove izkušnje na tem področju, predvsem pa, da ji bo to sodelovanje pomagalo povečati samozavest. Finale tekmovanja Miss Earth & Aura Slovenije bo 5. oktobra.

