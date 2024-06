kronika

S tožilstvom izpogajal pogojno kazen

29.6.2024 | 13:30 | M. Ž.

Novo mesto - V občini Mokronog - Trebelno je novembra leta 2022 odmevala prometna nesreča, v kateri je na martinovo soboto voznik zbil 66-letnega pešca, ki je z berglami hodil iz Mokronoga proti Trebelnem, in s kraja nesreče pobegnil, ne da bi pomagal. Izkazalo se je, da gre za občinskega svetnika Boruta Kneza iz Čužnje vasi, ki pa mu volivci malo kasneje na zadnjih lokalnih volitvah niso zaupali ponovnega mandata.

Boruta Kneza so obsodili na pogojno kazen leto in pet mesecev zapora v preizkusni dobi petih let. (Foto: arhiv DL, M. Ž.)

V petek je bil na novomeškem okrožnem sodišču razpisan predobravnavni narok in kot sta poročala portal Žurnal24 in Slovenske novice je še pred tem podpisal sporazum o priznanju krivde in se pogodil za pogojno kazen. Tožilstvo mu je očitalo nevarno vožnjo v cestnem prometu, za kar je zagrožena kazen do pet let zapora, in zapustitev poškodovanca v prometni nesreči, za kar je zagrožena kazen do enega leta zapora. Sodišče je moralo slediti podpisanemu sporazumu ter danes 34-letnemu Knezu za nevarno vožnjo izreklo eno leto in tri mesece zapora in za zapustitev poškodovanca tri mesece oziroma izreklo enotno pogojno kazen leto in pet mesecev zapora v preizkusni dobi petih let. Olajševalna okoliščina je bila njegova nepredkaznovanost, bo pa v petih dneh od pravnomočnosti sodbe moral plačati 5.000 evrov stranske kazni in povrniti stroške postopka, piše Žurnal24.

Nesreča se je 12. novembra zgodila okoli pol petih popoldne. Nesrečni pešec, ki je z berglami hodil ob desnem robu vozišča, je imel oblečen odsevni brezrokavnik, so takrat poročali policisti, ki so pobeglega voznika, ki je med nesrečo peljal v isti smeri, kmalu tudi izsledili. Na podlagi informacij očividcev so ugotovili, da gre za osebni avtomobil znamke Volkswagen, in okoli 18. ure v okolici Trebnjega našli parkiran avtomobil, poškodovan po sprednjem desnem delu. Pobeglemu 32-letniku pa je alkotest pokazal 0,82 miligrama alkohola.

