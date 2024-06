novice

Pet milijonov evrov posojil za zadružne projekte

29.6.2024 | 07:40 | STA, M. Ž.

Ribnica - Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v včerajšnjem uradnem listu objavil javni razpis za posojila za sofinanciranje zadružnih projektov, predvsem na področju vlaganj v zeleni in digitalni prehod. Na voljo je pet milijonov evrov posojil, vsoto je sklad delno pridobil z zadolžitvijo pri Evropski investicijski banki.

Upravičenci lahko posojila najamejo v razponu od 50.000 evrov do 2,5 milijona evrov. Slika je simbolna. (Foto: arhiv DL, L. M.)

Namen finančnega produkta, imenovanega Bizi zadruge, je sofinanciranje projektov, ki prispevajo k blaženju oziroma prilagajanju podnebnim spremembam - z izvajanjem ukrepov, kot so uporaba obnovljivih virov energije za samooskrbo, energetska učinkovitost, trajnostno kmetijstvo in krožno gospodarstvo, ki omogočajo digitalizacijo poslovanja in ki vodijo k dvigu konkurenčnosti vlagateljev ter povečanju dodane vrednosti na zaposlenega.

Cilji finančnega produkta so izvedba ukrepov vlagateljev na področju obvladovanja porabe energije in dviga deleža obnovljivih virov, razvoja lokalnih gospodarstev prek krepitve lokalnih nabav in širitve mreže lokalnih dobaviteljev, digitalizacije in dviga konkurenčnosti ter povečanja dodane vrednosti na zaposlenega.

Upravičeni vlagatelji so lahko organizirani skladno z zakonom o zadrugah ali z zakonom o gospodarskih družbah in so lahko vseh velikosti.

Na voljo je pet milijonov evrov ugodnih posojil z največ šestmesečnim moratorijem na odplačilo glavnice, upravičenci pa lahko posojila najamejo v razponu od 50.000 evrov do 2,5 milijona evrov. Skupna doba vračanja posojila je minimalno 60 in maksimalno 240 mesecev od datuma podpisa pogodbe, ne sme pa presegati ekonomske dobe posameznega projekta.

Upravičeni lahko vloge oddajo prek spletne aplikacije e-Rsklad, in sicer od 15. julija letos do najpozneje 31. decembra 2025 oz. do porabe sredstev.

‹ nazaj