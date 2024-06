dolenjska

Ločeno zbranih odpadkov je več

29.6.2024 | 19:00 | Lidija Markelj

Novo mesto/Šentjernej/Straža - Po veliko slovenskih občinah so že uvedli individualni način zbiranja odpadkov, ki se je izkazal za dobrega. Zato so se pred pol leta za spremembe odločili tudi v Komunali Novo mesto, ki deluje v osmih dolenjskih občinah.

Namesto dozdajšnjega integralnega sistema zbiranja, ki pomeni združitev odpadkov več gospodinjstev na enem zbirnem oz. prevzemnem mestu, so individualnega najprej poskusno vpeljali v Mestni občini Novo mesto, in sicer 1. januarja v KS Žabja vas. Polletni pilotni projekt je zdaj pri koncu in rezultati so odlični, pravijo na Komunali Novo mesto, ki je takšno poskusno zbiranje odpadkov 1. aprila uvedla tudi v Šentjerneju, pred kratkim pa še v KS Vavta vas in KS Rumanja vas v občini Straža.

Odvoz individualno zbranih odpadkov poteka po določenem urniku. (Foto: L. M.)

»S sistemom 'od vrat do vrat' se zbere več ločenih odpadkov, kar je bil tudi naš cilj. Rezultati v KS Žabja vas kažejo, da se v primerjavi s prejšnjim sistemom zbiranja zbere 40 odstotkov manj mešanih odpadkov in 20 odstotkov več embalaže. Cilj smo celo presegli,« pove vodja sektorja splošne komunale na Komunali Novo mesto Damjan Balabanič.

Rezultati poskusnega polletnega individualnega zbiranja odpadkov v KS Žabja vas spodbudni: 40 odstotkov manj mešanih odpadkov in 20 odstotkov več embalaže – Mesto odvoza težava na začetku – Vreče za embalažo problematične – Zdaj poskus v Šentjerneju ter KS Vavta vas in Rumanja vas – Občane skrbijo položnice

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj