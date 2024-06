kronika

FOTO: Na AC od prikolice ni ostalo nič; otrok ostal zaklenjen v avtu

28.6.2024 | 19:15 | M. K.

Danes ob 15.57 sta med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Karteljevo v smeri Novega mesta trčila osebno vozilo s počitniško prikolico in tovorno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, iznesli nevarne predmete iz ostankov počitniške prikolice in pomagali vlečni službi pri odstranjevanju in nalaganju le-teh. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Le nekaj minut kasneje, ob 16.06, so na istem odseku, le 200 metrov stran, kot poročajo na FB PKD, trčila še tri osebna vozila. Tudi tokrat na srečo ni bilo poškodovanih, posredovali so novomeški poklicni gasilci.

Prikolica po trčenju s tovornjakom (več fotografij spodaj v fotogaleriji; FB PKD)

Akcija pred vrtcem

Ob 14.34 je pred vrtcem na Kidričevi ulici v Črnomlju otrok ostal zaklenjen v osebnem vozilu. Gasilci PGD Črnomelj so s tehničnim posegom odprli vrata in omogočili dostop staršem do nepoškodovanega otroka.

Smrdelo po zažgani plastiki

Ob 9.22 je v ulici Cesta brigad v Novem mestu, smrdelo po zažgani plastiki iz električnega grelnika vode. Gasilca GRC Novo mesto sta na kraju opravila pregled in svetovala obisk serviserja. Do požara ni prišlo.

Zagorelo na njivi

Ob 17.18 je v naselju Drnovo, občina Krško, zagorelo na njivi s pšenico. Gasilci PGE Krško so požar v velikosti približno pet arov pogasili. Nevarnosti za okolico ni bilo, dodajajo na upravi za zaščito in reševanje.

