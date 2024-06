kultura

FOTO: Mesto je spet obiskal cirkus

28.6.2024 | 12:30 | I. V.

Novo mesto - Včeraj se je na Glavnem trgu v Novem mestu začel tradicionalni festival uličnega gledališča in cirkusa Rudi Potepuški.

Predstava Še kar mlada, C’è Chi C’ha Teatra iz Italije (Foto: I. V.)

Bogat program Rudija Potepuškega se je začel že dopoldne s cirkuškimi delavnicami za otroke, glavno dogajanje s tremi imenitnimi predstavami pa se je začelo popoldne, najprej s predstavo sodobnega klovnovskega cirkusa 40–60 slovensko-srbske naveze gledališč Ana Monro & Cirkusfera, navdahnjeno s klasičnimi deli gledališča absurda Čakajoč Godota in kultne češke animirane serije A je to!

Drugo predstavo Še kar mlada, C’è Chi C’ha Teatra iz Italije sta pripravila živahna starčka, Adelmo in Miranda, ki sta bila nekoč artista v cirkusu. Na ta dan praznujeta 50. obletnico začetkov svoje kariere. Ko sta protagonista na tem, da upihneta svečke, se jima zasvetijo oči: kot v filmu vidita, kako gredo mimo njuna veličastna umetniška doživetja. V glavah jima odmeva ena sama beseda, spogledata se in v en glas vzklikneta: Predstava! In predstava se začne. Na tleh in v zraku.

Naši ljubi alter idioti (Foto: I. V.)

Sinočnji program je sklenila skupina Za crknt s predstavo za odrasle Naši ljubi alter idioti s prepletom krajših intervencij in daljših improvizacij na temo moj alter idiot.

Festival Rudi Potepuški se na novomeškem Glavnem trgu nadaljuje danes s prav tako zanimivim programom.

