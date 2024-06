Semičanka Žana Pintarič potuje na OI v Parizu

šport

28.6.2024 | 10:30 | STA; M. K.

Ljubljana/Semič - Lokostrelka Žan Pintarič se je uvrstila na olimpijske igre v Parizu, so sporočili iz Slovenske lokostrelske zveze. Pintarič bo prva Slovenka v tem športu na OI, pred tem so se na igre uvrstili le lokostrelci.

O takrat nadebudni 12-letni Žani (na sliki) smo leta 2016 pisali v prilogi Dolenjskega lista Živa in med drugim zapisali, da Žana morda ne bi nikoli držala v rokah loka, če ne bi, ko ji je bilo komaj šest let, prišla k starim staršem na Mavrlen nad Črnomljem ravno, ko je bila tam veselica. In če se ne bi prav na tej veselici predstavljal na novo ustanovljeni lokostrelski klub Paradoks iz Črnomlja. Že takrat nam je odločno povedala, da si želi obleči reprezentančni dres in da so njen cilj olimpijske igre. Njen oče je takrat ob tem pripomnil, da je težko doseči olimpijsko normo, a je Žana pristavila, da ni nemogoče. Kako prav je imela ...