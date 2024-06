šport

Uspeh nogometašev pospremili tudi v navijaški coni

28.6.2024 | 09:30

Brežice - ''Uspešno smo zaključili Fan cono v Brežicah. Naša slovenska nogometna reprezentanca je dosegla izjemen uspeh in se uvrstila v naslednji krog Euro 2024! Skupaj smo dokazali, da so Brežice pravo nogometno mesto z najboljšimi navijači,'' so ob zaprtju navijaške cone na tamkajšnjem nogometnem stadionu sporočili iz Brežic.

Zbirališče pod šotorom je pritegnilo množico nogometnih navdušencev, ki so uživali v prenosih tekem na velikih zaslonih. ''S svojo energijo, strastjo in podporo so ustvarili nepozabno vzdušje, ki je odmevalo daleč naokoli,'' so zapisali organizatorji in nadaljevali: ''Ponosni smo na našo reprezentanco in neizmerno veseli, da smo lahko skupaj navijali in praznovali njihove uspehe. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste prišli v Fan cono in s svojim navijanjem pomagali ustvariti edinstveno vzdušje. Posebna zahvala gre tudi lokalni skupnosti in vsem, ki so prispevali k organizaciji in uspešni izvedbi tega dogodka.

Hvala vam še enkrat za vso vašo podporo in srčno navijanje. Brežice so pokazale, kaj pomeni prava nogometna evforija. Vidimo se ob naslednji priložnosti – skupaj navijajmo za Slovenijo in nadaljujmo pisanje nogometne zgodovine!''

‹ nazaj