družabno

Skupaj že 65 let

28.6.2024 | 12:30 | D. Frančič

Anica in Franc Golob iz Šentjerneja sta pred kratkim praznovala 65 let poroke. Spoštovanje, ljubezen in medsebojno zaupanje so temelj za dolgo in srečno skupno življenje, zatrjujeta. Spoznala in zaljubila sta se pri 21 letih, ko je Franc prišel na delo z očetom tesarjem na Aničino domačijo, h Kuntaričevim v Slivje pri Podbočju. Kljub oviram v razdalji bivanja je njun odnos rasel iz pisem in po treh letih prijateljevanja sta se poročila v Ljubljani. Na delo sta odšla najprej v Nemčijo, tam se je rodila Darja, a še pred rojstvom sina Darka sta se vrnila v Slovenijo. V Šentjerneju sta si zgradila hišo. Anica in Franc, ki sta od doma prinesla delavnost, skromnost in varčnost, sta bila za tisti čas zelo ambiciozna. Franc je bil nekaj let avtoprevoznik, nato tesar. Anica je odprla samostojno obrtno delavnico, ki je danes v rokah njunih otrok. Bila sta dejavna v šentjernejskem upokojenskem društvu, ki mu je Franc nekaj let predsedoval. Pred tremi desetletji sta se upokojila in živita umirjeno, pazita drug na drugega in se veselita družbe šestih vnukov in štirih pravnukov.

‹ nazaj