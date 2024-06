Mladi športniki navdušili na prvem finalu Plazma Športnih iger v Sloveniji

27.6.2024 | 13:30 | Plazma Športne igre mladih

Ljubljana - Plazma Športne igre mladih smo se premierno predstavile na slovenskih tleh in včeraj uspešno zaključile prvi finale v Ljubljani, v Športnem parku Kodeljevo. Dogodek je bil prežet z napetimi športnimi trenutki, dramo v zadnjih minutah in predvsem nasmeški na obrazih otrok. Udeleženci so se pomerili v teku na 60 metrov, igri med dvema ognjema, rokometu in nogometu. Glavni cilj Plazma Športnih iger mladih je spodbujanje zabave in tkanje novih prijateljstev, vendar so bila v ospredju tudi tekmovanja, ki so prinesla prve zmagovalce. Ti bodo zastopali barve Slovenije na regijskem tekmovanju, ki bo avgusta v Splitu, kamor bodo odpotovali povsem brezplačno.

Zdravko Marić, predsednik Športnih iger mladih, je ob zaključku dogodka povedal: "Izjemno smo ponosni na uspeh prvega finala Plazma Športnih iger mladih v Sloveniji. Videti navdušenje otrok in njihovo strast do športa je nekaj neprecenljivega. Veselimo se regijskega tekmovanja v Splitu, kjer bodo naši mladi športniki imeli priložnost pokazati svoje talente na širši ravni."

V sklopu Telemachovega dneva športa smo po Sloveniji iskali najboljše posameznike in ekipe v različnih disciplinah. V finalu teka na 60 metrov v kategoriji 2013 in mlajši sta zmagala Maša Kovačič in Žan Korenič, v kategoriji 2015 in mlajši pa Lovro Mužan Vidic in Ninel Polimac.

V igri med dvema ognjema je v kategoriji 2013 in mlajši zmaga romala na Primorsko, kjer so učenci 5. A razreda Osnovne šole Sečovlje pokazali svoj »ogenje«. V kategoriji 2015 so prvo mesto osvojili učenci 3. razreda Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica, ekipa 3. D - Cool ognji.

V nogometnem spektaklu Coca Cola Cup, ki smo ga spremljali v živo na televizijskih kanalih Arena Šport 1, Sportklub in preko spletne strani www.24ur.com, so se v finalu kategorije U16 v moški konkurenci pomerili igralci NK Škofje Loke in NK Trebnjega. Gorenjski nogometaši so ugnali dolenjske vrstnike z rezultatom 8:3. V konkurenci deklet U16 so po streljanju kazenskih strelov slavile igralke NK Aluminija, ki so premagale NK Krim Ljubljana.

V kategoriji U11 so slavili igralci NK Krke, ki so pokazali izjemno generacijo in v finalu premagali svoje vrstnike. Mlade upe sta spremljala tudi najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance Zlatko Zahović in nekdanji reprezentančni vratar Marko Simeunović.

Tevž Korent, predsednik Plazma Športnih iger mladih v Sloveniji, je povedal: "Ponosen sem na vse udeležence, ki so pokazali izjemno športno srce in borbenost. Ta dogodek ni le športno tekmovanje, ampak tudi praznik prijateljstva in druženja."

V rokometu so v ženski konkurenci U16 zmagale igralke ŠD Jadran Bluemarine Hrpelje Kozina, ki so premagale RK Mlinotest Ajdovščina. V moški konkurenci so fantje RK Jeruzalem Ormož ugnali RD LL Grosist Slovan in se tako uvrstili na finalni turnir v Splitu.

Finale v odbojki na mivki U16, ki je potekalo 15. junija v Žužemberku, je prineslo zmago domačinkama Pii Pintar in Žani Horvat, v moški konkurenci pa sta slavila Valentin Predan in Peter Bregar. Igralke OK Formis so že prej slavile na turnirju v dvoranski odbojki U16.

V aprilu je potekal tudi turnir v namiznem tenisu, kjer bosta Miha Podobnik iz NTK Savinja in Sara Tolić iz NTK Vrtojba zastopala Slovenijo v posameznih kategorijah. V dvojicah sta zmagala Miha Podobnik in Brin Vovk Petrovski (NTK Savinja), ter Sara Tokić in Polona Horvat (NTK Vrtojba in NTK Fužinar), v mešanih dvojicah pa Brin Vovk Petrovski in Polona Horvat.

Boris Mikuž, direktor Plazma Športnih iger mladih v Sloveniji, je povedal: "Zelo smo zadovoljni z uspehom prvega finala in se veselimo prihodnjih izzivov v treh finalih: šahu, košarki 3 na 3 in Kolektor Cup v tenisu."

Finale v ulično košarko bo potekalo 21. junija v Sežani, finale šaha 22. junija v Ljubljani, finale tenisa Kolektor Cup pa bo v prvem tednu avgusta. S tem bomo zaključili prvo sezono Plazma športnih iger mladih v Sloveniji in komaj čakamo, da vidimo naše športnike zastopati Slovenijo na finalnem regijskem tekmovanju v Splitu. Čestitamo vsem športnikom in športnicam in jim želimo veliko športnih uspehov tudi drugod!

