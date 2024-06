šport

Žak Smrekar s prvo pogodbo s KK Krka

27.6.2024 | 10:40 | M. K.

Novo mesto - Dres KK Krka bo v novi sezoni nosil tudi mladi Novomeščan Žak Smrekar (199 cm, letnik 2006), ki je krkaši podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo.

Žak Smrekar (Foto: KK Krka)

Žak Smrekar je letos dopolnil 18 let, v klubu je od leta 2012, ko je prišel v šolo košarke. V minuli sezoni je v Ligi NKBM zbral pet nastopov, nase pa je opozoril v mlajših reprezentančnih selekcijah. Leta 2022 je s Slovenijo igral na evropskem prvenstvu reprezentanc do 16 let. Letos aprila pa je z reprezentanco U18 na močnem mednarodnem turnirju v Nemčiji osvojil končno peto mesto. Žak je bil z 18 točkami na tekmo 5. strelec tekmovanja ter 2. najbolj natančni košarkar pri metu za tri točke (53.8%). V sezoni, ki se je končala, je v dresu ekipe SC Derby zaigral tudi v mladinski evroligi, so sporočili iz KK Krka.

''Žak Smrekar je produkt dobrega in načrtnega dela mladinskega pogona KK Krka. Zdaj je napočil trenutek, da dobi večjo priložnost v članski ekipi in svoj talent in delavnost še nadgradi. Verjamem, da mu bo to ob strokovni podpori tudi uspelo,'' je ob podpisu pogodbe z Žakom povedal Jure Balažić, direktor KK Krka.

''Res dober občutek je po podpisu prve pogodbe s klubom, kjer sem začel svojo košarkarsko pot. Spomnim se, kako sem kot majhen otrok prihajal na tekme in si želel, da bi tudi sam enkrat zaigral v članski ekipi. S tem podpisom pogodbe se mi je uresničila zelo velika želja. Vem, da je pred mano zahteven preskok iz mladinske v člansko ekipo. Zavedam se tudi, da bom moral še trdneje delati, da bom izpolnil vse svoje cilje in pričakovanja. Na tem mestu bi se zahvalil vsem trenerjem, ki so me pripeljali do stopnje, kjer sem sedaj. Želim si upravičiti izkazano zaupanje in pričakovanja. Veselim pa se tudi tekem pred domačo publiko, ki jo na tem mestu vabim, da nas v novi sezoni podpre,'' pa je dejal Žak Smrekar.

