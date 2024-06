posavje

Ogroženi lokalna cesta in cerkev

26.6.2024 | 19:15 | Besedilo in fotografije: D. Stanković

Zabukovje nad Sevnico - Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha sta danes podpisala pogodbo za sanacijo plazu v Zabukovju.

Župan Srečko Ocvirk ob plazu pred cerkvijo Sv. Lenarta

Plaz pod cerkvijo Sv. Lenarta ob lokalni cesti Podvrh-Zabukovje je bil evidentiran že pred leti, a se je njegovo stanje ob lanskih neurjih bistveno poslabšalo in ogrozilo tako lokalno cesto kot tudi cerkev, zato je bila občina primorana čim prej ukrepati. Kostak naj bi z deli pričel takoj, zaključil pa predvidoma konec septembra letos. Naložba je ocenjena na okoli 150.000 evrov.

Plazenje tal je težava v širšem območju občine, območje Zabukovja pa je eno izmed bolj izpostavljenih. Občina Sevnica je na tem območju v preteklosti že izvedla geološke raziskave, po nenadnem poslabšanju stanja v lanskih neurjih pa je dogodek prijavila tudi v državni sistem za ocenjevanje škode Ajda. Delež sanacije je tako sofinanciran s strani države iz programa za sanacijo škode po neurjih, večji del stroškov, vključno s projektiranjem in pridobivanjem dokumentacije, pa je pokrila občina. »Čim prejšnja sanacija je nujna tako zaradi lokalne ceste kot zaradi zaščite kulturne dediščine, torej cerkve, in ureditve samega Zabukovja,« dodaja Ocvirk.

Pogodbo o sanaciji plazu sta podpisala sevniški župan Srečko Ocvirk (desno) in predsednik uprave Kostaka Miljenko Muha.

V prvo fazi sanacije je predvidena stabilizacija brežine nad cestiščem oziroma pod cerkvijo Sv. Lenarta. Dela bodo zajemala postavitev pilotne stene ob cerkvi v dolžini 43 metrov in z 12 metrov dolgimi konzolnimi piloti, med seboj povezanimi z armirano betonsko gredo. Ob tem bodo uredili odvodnjavanje na območju cerkve, župnišča in platoja med njima. S temi ukrepi naj bi predvsem zmanjšali posedanje in poškodbe cerkve, na kateri so že vidne precejšnje razpoke, in tako zagotovili ustrezno stabilnost. Druga faza pa zajema ureditev brežine pod cestiščem. Po Ocvirkovih besedah naj bi bil promet v času gradbenih del na lokalni cesti najverjetneje enosmeren, le občasno bodo morda potrebne zelo kratkotrajne popolne zapore.

Kot dodaja Ocvirk, je območje sevniške občine zelo plazovito, še posebej ob vse pogostejših močnih neurjih. »Zelo veliko je usadov na lokalnih cestah in javnih poteh. Zelo nas obremenjuje tudi plaz na Marofu, na isti lokalni cesti od Sevnice proti Zabukovju. Ta plaz je bil v preteklosti že delno saniran, da smo zagotovili prevoznost. Verjamemo, da bo v prihodnjih mesecih uvrščen v sanacijski program, ki ga pripravlja ministrstvo za naravne vire, in da dobimo sredstva za celovito sanacijo tega plazu, ki je izredno velik in obremenjujoč,« pravi Ocvirk.

Plaz na Marofu (na cesti Sevnica - Zabukovje).

Po županovih besedah bodo kar nekaj manjših usadov in plazišč sanirali v okviru programa sanacije po naravnih nesrečah. »Vsako leto saniramo taka plazišča, ki se tudi na novo pojavljajo, predvsem po hudih neurjih in močnih deževjih, tako da gre za stalen proces vzdrževanja kakovostne prevoznosti cest ter sanacije usadov in plazov. Vsakoletno angažiranje v okviru odprave posledic naravnih nesreč v naši občini pa preseže 200.000 evrov.«

Predsednik sveta KS Zabukovje Ivan Puc je poudaril, da sta za krajane tako sama cesta kot tudi cerkev Sv. Lenarta zelo pomembni. »V tej naši cerkvi imamo krste, poroke, birme. Ne vem, kje drugje bi to sploh imeli. Plaz pa je seveda tudi grožnja za cesto, ker nikoli ne veš, kdaj bi jo lahko potegnil s seboj v dolino. Ljudje se po tej cesti vozijo v službe, zato smo res zelo hvaležni, da bo končno prišlo do sanacije. Vse skupaj je zelo pomembno za samo kakovost življenja tukajšnjih ljudi,« je dejal. V KS Zabukovje živi okoli 800 ljudi. Kot dodaja Puc, imajo malo prebivalcev, a veliko cest. »Denarja pa je zelo malo, tako se trudiš s tistim, kar je, narediti, kolikor je pač mogoče.«

Po sanaciji plazu bo potrebno razmišljati tudi o prenovi same cerkve. Kot je povedal tamkajšnji župnik Branko Balažic, morajo najprej počakati na sanacijo plazu, šele potem bodo lahko začeli s pripravo načrtov za obnovo cerkve. »Določene preiskave je naredil že moj predhodnik. Moramo pa najprej videti, kako bo izvedena sama sanacija plazu, kako globoki bodo piloti in podobno.«

