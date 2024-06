kronika

FOTO: Trčil v ograjo na mostu; na vlaku grozili z nožem; traktor zapeljal čezenj

26.6.2024 | 13:20 | M. K.

Policisti na številki 113 so od ponedeljka zjutraj pa do današnjega jutra sprejeli 473 klicev. Od tega je bilo 174 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih z mejnimi zadevami ter približno enakim deležem dogodkov iz področja prometne varnosti, kriminalitete ter javnega reda in miru, so sporočili s PU Novo mesto.

S področja kriminalitete so obravnavali 34 dogodkov, od tega dve lahki telesni poškodbi, grožnjo, dve poškodovanji tuje stvari, šest različnih tatvin in šest vlomov. Obravnavali so 27 prometnih nesreč, od tega pet z lahkimi poškodbami, in dvaindvajset nesreč z gmotno škodo (od slednjih je bilo osem povoženj divjadi). Zasegli so dva avtomobila, ker voznika nista imela veljavnih vozniških dovoljenje. Od 33. dogodkov s področja javnega reda so obravnavali trinajst kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ter dve v zasebnem prostoru. Sevniški policisti bodo seznanili pristojni prekrškovni organ o prekršku zaradi kurjenja lesnih ostankov v Krmelju.

V nadaljevanju nekaj podrobnosti.

Traktor zapeljal čezenj

Policisti iz Šentjerneja so v ponedeljek popoldne opravili ogled nesreče pri delu. 67-letnik je doma popravljal traktorski priključek, pri tem zagnal motor traktorja, spregledal pa, da je bil v prestavi. Traktor ga je zadel, da je padel po tleh, nato je zapeljal čez njega. Poškodovanega je na kraju pregledal zdravnik, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb ostal na zdravljenju.

Na vlaku grozili z nožem

Brežiški policisti in policisti državne enote za nadzor državne meje so v ponedeljek zvečer obravnavali incident na vlaku, ki je peljal iz Brestanice proti Brežicam. Na število 113 so policisti prejeli dve različni prijavi – ena je govorila o neprimernem obnašanju mladostnikov, druga o neprimernem obnašanju starejše dvojice. Po prvih ugotovitvah je na vlaku prišlo do spora med 45-letnico in 46-letnikom ter dvema mladostnikoma, starima 16 in 15 let. V sporu je bil 16-letnik lažje poškodovan z nožem po roki. Poškodbo so mu oskrbeli v brežiški bolnišnici. 46-letniku so policisti zasegli nož, s katerim naj bi bila povzročena poškodba. Okoliščine dogodka policisti še preverjajo.

Spet zaprt most v Lokah

V ponedeljek zvečer je 63-letni voznik osebnega avtomobila trčil v steber lesene varovalne ograje mostu v Lokah pri Zalogu. V nesreči je bil udeležen sam. Policisti domnevajo, da je nesreči botrovalo tudi dejstvo, da je odrejeni preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,75 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Po trčenju je poškodovana ograja na mostu v Lokah (Fotografiji: FB PKD)

Ostala prometna (ne)varnost

Policisti specializirane enote za nadzor državne meje in policijske postaje za izravnalne ukrepe so na izvozu iz avtoceste Trebnje vzhod v torek popoldne kontrolirali voznika osebnega avtomobila finskih tablic. Ugotovili so, da ga vozi 46-letni državljan Romunije, ki se je policistom izkazal s ponarejenim vozniškim dovoljenjem Romunije. Listino in avtomobil so mu zasegli, napisali kazensko ovadbo (zaradi ponarejenega vozniškega dovoljenja) in ga privedli v takojšnji postopek na okrajno sodišče v Črnomlju (zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja).

Brežiški policisti so v ponedeljek popoldne v Ribnici obravnavali 31-letnega motorista, ki je domnevno zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem. Policisti alkohola pri njem niso ugotovili. V nesreči se je hudo telesno poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v brežiško bolnišnico.

V ponedeljek opoldne so novomeški policisti obravnavali prometno nesrečo na Kapiteljski ulici v Novem mestu. Vzdrževalec ceste je kosil travo na brežini, ko je vanj zaradi nepravilnega premika vozila trčila 73-letna voznica osebnega vozila. 40-letnik je pri tem padel po tleh in se lažje poškodoval. Prisotnosti alkohola niso ugotovili pri nobenem od udeležencev.

Po divji vožnji na Drnovem zletel z avtoceste

V noči na torek so policisti obravnavali 26-letnega državljana Belgije, ki je med vožnjo zaradi prevelike hitrosti zletel s ceste. Zaradi nezanesljive vožnje so ga pred tem ustavljali na avtocesti v bližini Trebnjega, vendar modre luči in sirene ni upošteval in je s hitrostjo več kot 200 km/h vozil v smeri Obrežja. Pri Drnovem je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal iz ceste, trčil v zemeljsko brežino, nakar ga je odbilo v zrak in je pristal na lokalni cesti pod avtocesto. Iz razbitega vozila so ga z lažjimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. Prisotnosti alkohola niso ugotovili. Zaradi več različnih kršitev so mu izrekli globo v višini 1.490 evrov in 11 kazenskih točk.

Trd pristanek pod avtocesto (Foto: PGE Krško)

Zagorel sušilni stroj - 10 tisočakov škode

V torek zjutraj so gasilci in policisti posredovali v Brestanici, kjer se je dopoldne, kot smo s fotografijami že poročali, vnel in zagorel sušilni stroj. Ogenj so pogasili, ocenjujejo pa, da je škode za okoli deset tisoč evrov.

V Brestanici po požaru sušilnega stroja (Foto: arhiv; PGE Krško)

Vlomi in tatvine - na zimo se pripravljajo z drvmi in ozimnico

V torek zjutraj so policiste klicali v Šmarješke Toplice, kjer so ugotovili, da so jim ponoči odtrgali približno meter in pol odtočnega žleba.

V noči na ponedeljek so neznanci z njive v Razdrtem izruvali šest vrst krompirja, skupaj okoli 150 kilogramov. Naredili so še več škode, kot so pokradli, sporočajo s PU. Lastnikom so povzročili za okoli 150 evrov škode.

Na Avšičevi v Novem mestu so v zadnjih nekaj dneh storilci odpeljali okoli štiri metre bukovih drv. V Zalokah pa so posekali osem gabrov, štiri odpeljali, dva pa pustili na kraju. V obeh primerih so lastnike oškodovali za nekaj sto evrov.

V torek zvečer so policisti opravili ogled vloma v vikend v Šenturiju na Dolenjskem. Pobrali so čez dvajset kilogramov zamrznjenih ocvirkov in nekaj kilogramov orehov. Pri tem so poškodovali še vrata in okna in tako skupaj povzročil za skoraj štiri tisoč evrov škode.

V noči na torek so vlomilci iz gospodarskega poslopja v Stopičah ukradli motorno žago, krožno žago in nekaj bencina. Ocenjujejo, da so jim povzročili za okoli tisoč evrov škode.

Kršitve javnega reda in miru

Krški policisti so opoldne posredovali v Kerinovem Grmu in napisali plačilni nalog 26-letniku, ki se je prepiral na javnem kraju, žalil oškodovanca in vanj vrgel kamen.

V ponedeljek popoldne so policisti napisali plačilni nalog 28-letniku, ki se je v Mihovici nedostojno vedel do sosede. Krški policisti pa so napisali plačilni nalog 42-letniku zaradi prepira, v katerem je oškodovanko tudi udaril.

Novomeški policisti so v ponedeljek zvečer v Novem mestu obravnavali 41-letnika, ki se je v mestu nedostojno vedel do varnostnika v trgovskem centru, vpil in žalil mimoidoče in policiste. Ker se ni pomiril, ni upošteval ukazov in je nadaljevali s kršitvijo, so ga vklenili in odpeljali v pridržanje.

V ponedeljek ponoči so policisti iz Dolenjskih Toplic posredovali na Hribu pri Hinjah, kjer so pretiravali z glasno glasbo ob praznovanju. Kršitelju bodo napisali odločbo o prekršku zaradi kršitve javnega reda in miru.

Črnomaljski policisti so v torek popoldne napisali plačilni nalog 21-letnici zaradi lažne naznanitve kršitve javnega reda in miru v Lokvah. Ker se je 21-letnica sprla s sorodnikom, naj bi poklicala na 113 in prijavila hujšo kršitev javnega reda in miru. Po opravljenih razgovorih so policisti ugotovili, da ne gre za kršitev javnega reda.

Novomeški policisti so v torek popoldne in zvečer večkrat posredovali v Brezju zaradi prijav kršitev javnega reda in miru. Začelo se je z glasno glasbo, nato pa nedostojnim vedenjem in uporabo dražilnih sprejev, zaradi česar sta morali dve osebi iskati zdravniško pomoč. V epilogu so policisti 35-letniku napisali plačilni nalog zaradi glasne glasbe, nedostojnega vedenja in prepiranja; 27-letnici plačilni nalog zaradi nedostojnega vedenja; še dvema osebama pa plačilni nalog zaradi nesramnega in predrznega vedenja.

Mejne zadeve in tujci

Na območju policijske uprave so obravnavali 222 oseb, ki so na nezakonit način prestopile notranjo medjo EU med Hrvaško in Slovenijo oziroma niso izpolnjevale pogojev za bivanje na območju Slovenije. Štiri so obravnavali na območju policijske postaje Metlika, preostale pa v Posavju na območju policijske postaje Brežice (Obrežje, Loče, Kapele, Rigonce, Dobova, Rakovec, Nova vas, Jereslavec, Kapele, Brežice). Največ je bilo državljanov Sirije (105), Afganistana (47), Pakistana (16), Egipta (13) in Maroka (13). Sledijo še državljani Bangladeša, Gane, Indije, Irana, Turčije, Somalije, Gvineje, Kitajske, Konga.

‹ nazaj