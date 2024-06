dolenjska

Na praznik s prvim predsednikom slovenske vlade Lojzetom Peterletom

26.6.2024 | 08:15 | M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Polževo - Občina Ivančna Gorica je ob dnevu državnosti na vrhu Polževega pripravila osrednjo proslavo, na kateri sta prisotne nagovorila župan Dušan Strnad in Lojze Peterle, prvi predsednik slovenske vlade, ki je izpeljala osamosvojitev v letih 1990 in 1991.

Lojze Peterle se je v nagovoru sprehodil skozi zgodovino, da bi se spomnili, kako smo leta 1991 prišli do osamosvojitve. »To ni bilo samoumevno, dolgo smo sanjali, si želeli in pričakovali, ampak leta 1990 in 1991 so nastopile razmere, ki smo jih razumeli, stopili skupaj in dosegli nepozabne trenutke enotnosti, predvsem pa smo zmagali v vojni za Slovenijo.« Kot prvi predsednik slovenske vlade je omenil tudi veliki razliki med letoma 1945 in 1991. »Druga svetovna vojna (leta 1945) in revolucija sta nas razdelili, leto 1991 pa nas je povezalo in dosegli smo tisto, kar smo si stoletja želeli. In to je vredno praznovanja,« je še dodal Peterle in številnim navzočim na Kriško-polževski planoti čestital ob današnjem prazniku.

Številne občanke in občane ter druge obiskovalce iz vseh koncev Slovenije je pozdravil tudi župan Dušan Strnad, ki je, kot so sporočili z ivanške občine, poudaril, da se že več kot dve desetletji množično zberejo na Polževem ob prazničnem dnevu. Po besedah Strnada te prireditve ne bi bilo možno izvesti brez številnih društev in posameznikov, ki že vrsto let skrbijo za organizacijo vsakoletnega praznovanja. Zadnja leta pa gre v prvi vrsti velika zahvala krajanu Blažu Miklavčiču in še nekaterim dobrim ljudem, ki skrbijo in omogočijo, da se na ta prelep praznični dan, na Polževem, počutimo prijetno in domače. V nagovoru se je zahvalil slavnostnemu govorcu Peterletu, ki je orisal pot samostojnosti od ideje do uresničitve, ter upokojenemu beograjskemu nadškofu Hočevarju, ki je v vsebinsko bogati pridigi nakazal, kam in kako moramo gledati, da bo v tej državi še boljše kot danes.

Prireditev pri cerkvici svetega Duha se je začela s tradicionalno mašo za domovino, ki jo je, ob somaševanju župnika župnije Krka Dejana Pavlina in stiškega opata Maksimilijana Fileja, daroval upokojeni beograjski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Hočevar.

Tudi letos so slovesnost na vrhu Polževega s petjem pri maši in v kulturnem programu obogatili člani Slovenskega okteta, na violončelu instrumentalistka iz Ambrusa, Monika Tekavčič, pod recitacije pa se je podpisala letošnja voditeljica praznične prireditve, Mateja Zupančič.

Goste so na vrh Polževega s kočijami popeljali člani Društva prijateljev konj Višnja Gora, za tradicionalni golaž pa so letos poskrbeli gasilci PGD Kriška vas. Ob koncu so zaigrale tudi orglice, ki so prepoznaven znak Lojzeta Peterleta, so Ivančani še zapisali v sporočilu za javnost.

‹ nazaj