Trčil v drevo

26.6.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 19.21 je v naselju Polje pri Tržišču, občina Sevnica, voznik osebnega vozila zapeljal z vozišča in trčil v drevo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Sevnica. Slednji so poškodovanega ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC SB Novo mesto.

To pa je fotografija včerajšnjega nočnega požara v naselju Kerinov Grm (o katerem smo sicer včeraj že poročali), ko je zagorelo ohišje osebnega vozila. Gasilci PGE Krško so goreče vozilo pogasili in preprečili nadaljno širitev ognja na polja. (Foto: PGE Krško)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VUKOVCI na izvodu GASILNI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:30 do 14:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTREKLJEVEC, TP OSOJNIK, TP KAL.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE izvod 3. SUŠICE PROTI URŠ.S.;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP..

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 10:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna Roje 2;

- od 9:00 do 11:00 pa na območju TP Hom.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto:

- na območju TP Oštrc, Jablance Gorjanci, Slinovske njive, Črneča vas, Dolšce, Kostanjevica vodovod in Črešnjevec Gorjanci med 7:30 in 14:30 uro;

na področju Sevnica z okolico:

- na območju TP Hubajnica, Osredek pri Zavratcu in Primož med 8:00 in 14:00 uro in

- na območju TP Brunk med 8:15 in 14:15 uro;

na področju Brežic:

- na območju TP Vitna vas med 08:00 in 14:00 uro.

