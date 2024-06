družabno

DL: Komunaliada pod streho

26.6.2024 | 11:40 | R. Mikec

Na nedavni 38. Komunaliadi, ki jo je gostila krška družba Kostak, so se tradicionalno srečali delavci komunalnega gospodarstva Slovenije. Pomerili so se v delovnih tekmovanjih s področja vodovoda, kanalizacije, aranžiranja cvetja in odvoza odpadkov ter v različnih športnih disciplinah. Med tekmovalci so bili tudi delavci Komunale Novo mesto, ki so v delavskih igrah dosegli 4. mesto, v športnih disciplinah so se uvrstili na 13. mesto, v skupni razvrstitvi pa so bili deveti med vsemi 72 komunalnimi podjetji v Sloveniji. Pokazali so svojega športnega in tekmovalnega duha, ob tem so se tudi zabavali in se še bolj povezali. Na fotografiji je del ekipe novomeške komunale ob odprtju iger, večina jih je namreč že bila na športnih položajih na različnih krajih v krški občini. Vsi se že veselijo naslednje Komunaliade, ki bo prihodnje leto v Ljubljani.

