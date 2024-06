kronika

FOTO: Prevrnil se je na streho

25.6.2024 | 08:10 | M. K.

Včeraj ob 10.05 je v Hotemežu, občina Radeče, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci PGE Celje in PGD Sevnica so zavarovali kraj, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa ter očistili cestišče.

Nesreča pri Hotemežu (Foto: PGD Sevnica)

Minulo noč ob 1.20 je na lokalni cesti v smeri Drnovo – Gorica, občina Krško, z nadvoza voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požarno zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci NMP Krško so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Gorelo v Kerinovem Grmu

Ob 2.39 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, zagorelo ohišje osebnega vozila. Gasilci PGE Krško so goreče vozilo pogasili in preprečili nadaljno širitev ognja v naravo.

Gasilci odklepali blok

Sinoči ob 23.08 so v ulici Podbreznik v Novem mestu, gasilci GRC Novo mesto, na zahtevo policije, s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in na koncu zamenjali ključavnico.

‹ nazaj