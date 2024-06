gospodarstvo

Zdravilišča pričakujejo dobro sezono

25.6.2024 | 17:00 | STA; M. K.

Slovenska zdravilišča pričakujejo, da bo letošnja poletna sezona nekoliko boljša od lanske. Kot so povedali v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, bo poleti v zdraviliščih poleg domačih gostov tudi precej gostov iz Hrvaške, višegrajskih držav in Srbije ter tudi Nizozemske in Belgije.

Terme Čatež (Foto: arhiv Terme Čatež)

V Termah Čatež so leto začeli z vzpodbudnimi rezultati in optimistično vstopajo tudi v poletje. Pri gibanju povpraševanja in rezervacij se deloma sicer poznajo aktualni in prihajajoči športni dogodki na evropskih tleh, so dejali v termah.

Navedli so, da trend rezervacij "v zadnjem hipu" ostaja priljubljen tako pri domačih kot pri tujih gostih. V poletnih mesecih v Termah Čatež pričakujejo predvsem hrvaške, italijanske, avstrijske in srbske goste, goste iz bližnjih vzhodnoevropskih držav ter nizozemske turiste.

V Termah Krka so s trenutno zasedenostjo in tudi z napovedmi za poletje zadovoljni. Pričakujejo največ slovenskih gostov, tuji gosti pa bodo prišli predvsem iz Belgije, Italije, Hrvaške, Nizozemske, Avstrije in Češke.

Med namestitvami gostje teh term najbolj povprašujejo po hotelskih sobah s polpenzionom, dobro pa so zasedeni pa tudi apartmaji s kuhinjo.

Terme Krka so ta teden v Talasu Strunjan odprli prenovljeni hotel Svoboda. Ta prinaša udobnejšo restavracijo s kuhinjo, recepcijo z aperitiv barom in teraso ter 22 prenovljenih sob z balkoni.

