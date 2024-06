družabno

Profesor s Cankarjevo nagrado

24.6.2024 | 14:40 | R. Mikec

Foto: Tadeja Lamut/SZKŠ

Denis Škofič je Prekmurec, ki ga je iskanje službe pripeljalo v dolenjsko prestolnico. Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Šolskega centra Novo mesto poučuje slovenščino in vodi tudi literarni krožek. Dijaki pod njegovim mentorstvom redno osvajajo nagrade na različnih literarnih natečajih, saj jim je tudi sam kot literarni ustvarjalec velik zgled. Denis je namreč poet in lani je spisal že svojo tretjo pesniško zbirko, tokrat z naslovom Tuskulum. Pred kratkim je zanjo prejel prestižno Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo lanskega leta. Ob tem sta mu posebej čestitala ter izrazila priznanje in ponos tudi direktor Šolskega centra Novo mesto Matej Forjan in ravnateljica zdravstvene šole Damjana Papež. Denis, ki se je že kar uspešno asimiliral v svoje novo okolje, sodeluje tudi z novomeško založbo Goga, v kateri je član strokovnega sveta.

Denis Škofič

