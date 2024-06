novice

Šolarji pred počitnicami še zadnjič v šolskih klopeh

24.6.2024 | 07:40 | STA; M. K.

Šolarji bodo danes še zadnjič v tem šolskem letu sedli v šolske klopi, prejeli bodo tudi zaključna spričevala. Nato bodo za približno dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. V šole se bodo znova vrnili 1. septembra.

Šolske klopi bodo samevale. (Foto: M. Vavpotič)

Za nova doživetja med najdaljšimi šolskimi počitnicami so poskrbele številne organizacije s počitniškimi delavnicami, poletnimi šolami, izleti in letovanji.

Osnovno šolo je v tem šolskem letu obiskovalo več kot 193.700 učenk in učencev ter okoli 81.200 dijakinj in dijakov. Devetošolci so pouk končali že 14. junija, srednješolci zadnjih letnikov pa 22. maja. Osnovno šolo je sicer letos zaključilo 21.305 devetošolcev.

Za tiste osnovnošolce 9. razredov, ki vseh svojih obveznosti niso opravili uspešno, v teh dneh že potekajo popravni izpiti, dijaki zaključnih letnikov pa so v petek zaključili ustne izpite na splošni in poklicni maturi.

Popravni izpiti za osnovnošolce od 1. do 8. razreda bodo potekali od 26. junija do 9. julija, za dijake pa se bodo začeli 28. junija.

