kronika

Našel 21 ročnih bomb, mino in strelivo

24.6.2024 | 07:00 | M. K.



Včeraj malo pred sedmo uro zjutraj je v gozdu nad naseljem Podturn v občini Dolenjske Toplice občan našel več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS dolenjske ter gorenjske in ljubljanske regije so na kraju najdbe uničili 21 ročnih bomb, 1 minometno mino 45mm in 68 kosov pehotnega streliva, vse italijanske izdelave ostanek iz obdobja 2. svetovne vojne.

Nevarni ostanki vojne v rokah pirotehnika (Foto: arhiv Lokalno.si)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo danes od 11:00 do 14:00 ure zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP BOGNEČA VAS.

‹ nazaj