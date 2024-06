družabno

20 let AGP cars

23.6.2024 | 16:00 | Foto: Robi Verbajs

Podjetje AGP cars iz Novega mesta je serviser za vozila BMW in druge avtomobilske znamke. Njegov lastnik in direktor Gregor Palčič je pred dnevi povabil številne stranke in poslovne partnerje na prireditev ob 20-letnici podjetja. Ob tej priložnosti je prejel jubilejno plaketo Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, posebno občinsko plaketo pa mu je izročil župan Občine Straža Dušan Krštinc. Podjetnik namreč prihaja iz Rumanje vasi, kjer je tudi začel svojo dejavnost. Na slovesnosti so sodelovali tudi izbrani glasbeniki, Alenka Gotar (na fotografiji), Eva Hren, Domen Kljun in ansambel Pečat.

