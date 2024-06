posavje

Klakočar Zupančič: V mir moramo verjeti in zanj delati

22.6.2024 | 17:10 | Besedilo in fotografije: D. Stanković

Sevnica - V parku sevniškega gradu so včeraj zvečer pripravili tradicionalno skupno posavsko praznovanje Dneva državnosti. Slavnostna govornica je bila predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je v svojem govoru večkrat poudarila, da je zelo ponosna Sevničanka.

V svojem govoru je izpostavila zlasti pomen druženja in povezovanja, hkrati pa opozorila na skrb zbujajočo porast skrajnega populizma v Evropi. Tako podnebne spremembe kot vojaški konflikti, ki se dogajajo ne tako daleč od naših meja, so razlog za povečan pritisk v obliki migracij s kriznih območij. V Evropi zato raste vpliv skrajnih populistov in nacionalistov, je dejala. »To so tako imenovani 'odrešitelji', s katerimi imamo na naši celini obilo slabih izkušenj. A ni se treba vračati h krvavi moriji druge svetovne vojne, ki jo je povzročil največji vojni zločinec novejše zgodovine. Tudi na področju naše bivše države so nekateri kazali te težnje že pred njenim razpadom.«

Slavnostna govornica, predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič

Kot je poudarila, nas zgodovina uči, da vladavine skrajnih populistov vedno vodijo v diktaturo z omejevanjem svobode ter človekovih pravic in skoraj vedno tudi v vojaški konflikt. »Odgovornost za porast skrajnega populizma v Evropi pa morajo po mojem mnenju prevzeti tudi tradicionalne politične stranke, saj njihova vodstva pogosto pozabljajo na edino pomembno poslanstvo upravljanja javne funkcije – služiti izključno interesom in blaginji državljank in državljanov.«

Na podlagi izkušenj s svojih obiskov po Sloveniji ugotavlja, da sta mirno sobivanje in solidarnost še vedno med našimi najpomembnejšimi vrednotami, kar so pokazale tudi lanske ujme. »V zadnjih letih pa vse prevečkrat poslušamo politike govoriti o oboroževanju z besednjakom, polnim nestrpnosti in izključevanja. Ni dovolj govoriti o miru, v mir moramo verjeti. In ni dovolj, da vanj verjamemo, za mir moramo delati,« je povzela besede ameriške vizionarke, humanistke, borke za socialno pravičnost in prve dame ZDA Eleanor Roosevelt.

Sevniški župan Srečko Ocvirk pa je v svojem govoru med drugim dejal, da je naša država odraz naših odnosov v sosedstvu, kraju, občini, regiji, državi in Evropi. »Verjamem, da v naši regiji Posavje enotnost in povezanost dokazujemo skozi številna sodelovanja, povezovanja ter skozi skupne projekte. Smo nekoliko manjša regija v državi, a hkrati smo veliki v naših skupnih prizadevanjih. Prepričan sem, da smo edini, ki se lahko pohvalimo s toliko skupnimi tradicijami. Tudi današnja proslava je ena izmed njih.«

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk

Kot je dejal, je pomembno, da se ob Dnevu državnosti spomnimo naših zgodovinskih dosežkov, samostojnosti in neodvisnosti, povezovanja v okviru EU in Nata, članstva v OZN in nenazadnje tudi skorajšnjega polnopravnega članstva v Evropski vesoljski agenciji. Hkrati pa je po njegovih besedah tokratno praznovanje lahko tudi priložnost za razmislek o izjemno zahtevnem času evropskega in globalnega sveta. »Pomembno je, da v tej globalni nestabilnosti, vojnam in razburkanem političnem dogajanju ostanemo človeški in ohranimo naše temeljne vrednote in našo humanost na vseh ravneh,« je poudaril.

Program, ki ga je povezovala Anja Urek, je glasbeno obogatilo Kulturno društvo Godba Sevnica, ki ga vodi dirigent Matic Nejc Kreča, s solistko Anjo Kramar. V petek so v Lutrovski kleti sevniškega gradu odprli tudi priložnostno razstavo ob 30-letnici Zveze veteranov vojne za Slovenijo v organizaciji sevniškega območnega združenja.

Zvočni zapisi Govor Urške Klakočar Zupančič Govor Urške Klakočar Zupančič

‹ nazaj