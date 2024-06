dolenjska

Plaketa Janezu Mežanu in Štefki Žagar, županovo priznanje karate klubu

22.6.2024 | 09:00 | Besedilo in fotografije: M. Ž.

Mirna Peč - Občina Mirna Peč praznuje svoj praznik 21. junija. Že tradicionalno ga zaznamujejo z vrsto prireditvami, osrednja je bila sinočnja slavnostna seja občinskega sveta, na kateri so zaslužnim podelili priznanja v zahvalo za vse, kar so v preteklosti naredili dobrega za lokalno skupnost.

Z leve proti desni: župan Andrej Kastelic, Štefka Žagar, Janez Mežan, predsednica komisije za priznanja in nagrade Vladka Vidic, ustanovitelj Karate kluba Mirna Peč Alojša Kramar in njegova soproga Urška.

Plaketo občine na 25. prazniku sta prejela Janez Mežan in Štefka Žagar, priznanje župana pa Karate klub Mirna Peč.

Mežan je plaketo prejel za njegovo delo v krajevni skupnosti, občinskemu svetu ter prizadevanjih pri ustanoviti občine in številnih razvojnih projektih. Že ob prihodu v Mirno Peč se je takoj vključil v različne dejavnosti, med drugim tudi v delo tedanje krajevne skupnosti. Ko je državni zbor ustanovitev samostojne občine najprej zavrnil, sta Mežan, ki je bil tedaj poslanec, in dr. Miro Cerar skupaj napisala pritožbo na ustavno sodišče, ki je razsodilo, da Mirna Peč izpolnjuje vse pogoje za občino. To odločitev so Mirnopečani tudi podprli z referendumom. Ko je leta 1999 Mirna Peč postala občina, je pripravil tudi vse dokumente - statut, zastavo, grb, poslovnik sveta … Bil je tudi občinski svetnik v prvih treh mandatih in v tem času s svojimi povezavami z državno ravnjo pripomogel k potrditvi variante avtoceste Sv. Ana in izgradnji nove osnovne šole. Janez Mežan je še danes vključen v razvoj in dobrobit občine Mirna Peč.

Štefki Žagar so se zahvalili za njeno humanitarno delo na področju skrbi za šibkejše občane in ostale projekte. V Domu starejših občanov v Novem mestu redno obiskuje vse stanujoče Mirnopečane, ki ne zmorejo sami zapustiti svojih sob, za njih večkrat poskrbi, da dobijo drobne pozornosti, kot so sadje ali bonboni, seveda pa je najbolj dobrodošla topla beseda. V kapeli vodi molitveno skupino, je tudi animatorka birmancev, ki v času priprav na birmo obiščejo stanovalce doma. V velikonočnem času pa obišče tudi vse tiste Mirnopečane, ki stanujejo v DSO Trebnje in Gabrje. Je aktivna v župnijski Karitas že od ustanovitve leta 2011, župnijski molitveni skupini, rada sodeluje na dobrodelnih stojnicah. Veliko pomoč nudi sestram karmeličankam, sodeluje pri koledovanju, kjer se zbirajo darovi za misijone. Bolnike obiskuje na domu, poskrbi tudi za zapuščene grobove. Med drugim je še krvodajalka in je to življenjsko pomembno tekočino darovala že kar 100-krat.

Slovenosti so so udeležile kar tri poslanke državnega zbora in novomeški škof.

Karate klub Mirna Peč, letošnji prejemnik priznanja župana, pa s svojim uspešnim in zagnanim delom prispeva k razvoju karateja kot športa in kot veščine, ki vpliva na osebnostni razvoj otrok. Pobudo za ustanovitev karate kluba v Mirni Peči sta dala karateist Aljoša Kramar in njegova žena Urška, ko sta se iz Radeč preselila na Dolenjsko. Pri ustanovitvi kluba leta 2019 je pomembno vlogo odigral tudi Mirnopečan Gregor Parkelj z družino, ko so omogočili ustanovitev kluba s sedežem na naslovu Trg 46. S 1. septembrom tega leta je klub začel sprejemati prve člane, sprva jih je bilo 15, zdaj pa ima že preko 30 odličnih karateistov, med katerimi je tudi več slovenskih reprezentantov. Vizija kluba je bila, da postane eden najboljših karate klubov v regiji, kar jim odlično uspeva, njegovi člani tekmujejo na vseh državnih in mednarodnih tekmovanjih, kjer se uvrščajo na najvišja mesta.

Kaj se je zgodilo v zadnjem letu

Župan Andrej Kastelic se je v svojem nagovoru zbranim ozrl na prehojeno pot v zadnjem letu in izpostavil najpomembnejše projekte. Lani so tako zaključili energetsko sanacijo bivše osnovne šole, v kateri bo poleg stalne razstave Toneta Pavčka svoj prostor našla tudi občinska uprava. Skupaj s prenovo enote Polonca Vrtca Cepetavček je vrednost opravljenih del znašala 2,8 milijona evrov. Uspešno so izvedli razpis za opremo za nove prostore občinske uprave, prav tako tudi razpis za postavitev stalne zbirke razstave mojstra pisane besede, sama izvedba pa se bo po besedah župana »verjetno malo zavlekla, saj kljub večkratnim prizadevanjem nikar ne uspemo na Ministrstvu za kulturo pridobiti vsaj delno sofinanciranje.«

Omenil je še izgradnjo hidravličnih izboljšav vodovodnega omrežja tako na Golobinjeku kot tudi v stanovanjski coni Nad postajo, pa izgradnjo celotne infrastrukture v tej coni in glavno povezovalno cesto v industrijsko cono, za katero so od Ministrstva za gospodarstvo dobili 1,3 milijona evrov. »Uspešno smo izvedli že dolgo pričakovan razpis za izvajalca rekonstrukcije ceste po dolini od Vrhovega do Mirne Peči, a ker bo morala občina zagotavljati samo lastna sredstva, se bo gradnja izvajala po etapah. Iz naslova okrevanja smo se prijavili na razpis za posodobitev in razširitev čistilne centralne naprave v Mirni Peč, pripravili kar nekaj dopolnitev, vendar na odgovor še čakamo. Dobra novica je tudi ta, da je Ministrstvo za infrastrukturo začelo z aktivnostmi za izgradnjo krožišča na Poljanah in naj bi ga letos tudi zaključilo,« je povedal.

Opozoril je še na vpetost občine pri aktivnostih ob umeščanju novih investitorjev tako v poslovno gospodarsko cono kot tudi v stanovanjskih conah. »Pomembno je, da se zavedamo, da sedaj postavljamo zelo pomembne temelje za razvoj gospodarstva, ki ne kažejo trenutnih učinkov pri delovanju lokalne skupnosti, bojo pa zelo pomembni za dolgoročni razvoj iz več vidikov,« je poudaril in se zahvalil tako letošnjim dobitnikom priznanj za njihov prispevek kot vsem, tako društvom kot posameznikom, ki bogatijo kulturno dogajanje v občini Mirna Peč.

Slavnostne seje so se med drugim udeležili kar tri poslanke Anja Bah Žibert, Vida Čadonič Špelič in Jožica Derganc, novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje in Miloš Dular, vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost pri Direkciji RS za infrastrukturo. Dogodek sta z nastopom obogatila izvrstna pevka Simona Plut in mojster črno-belih tipk Jernej Šuštaršič, program pa je povezovala Irena Potočar Papež.

Ex-tempore in festival vin

Udeleženci 4. slikarskega ex-tempora

Pred slavnostno sejo občinskega sveta so odprli razstavo del, nastalih na včerajšnjem 4. slikarskem ex-temporu, ki sta ga organizirala mirnopeško društvo upokojencev in Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Tokrat se je zbralo 30 ljubiteljskih slikarjev, med njimi so bili tudi učenci mirnopeške osnovne šole Toneta Pavčka, kar je, kot je dejala predsednica pokrajinske zveze Cirile Surine Zajc, še en dokaz medgeneracijskega sodelovanja, pridružila pa sta se tudi upokojenca iz Lesc na Gorenjskem in Brežic.

Letošnji temi, ki jo je izbral domačin, vodja projekta in predsednik Komisije za kulturo v pokrajinski zvezi Karol Zagorc, sta bili vinogradništvo in čebelarstvo. Letošnja posebnost je bila, da so nekateri ustvarjali v vinorelu, gre za tehniko podobno akvarelu, le da namesto barv slikajo z vinom, in pa s čebeljim propolisom, sicer pa v olju in akrilu. Razstava bo v stavbi ob bivšem kegljišču gostilne Novljan na ogled do konca junija, uradno s spremljajočim kulturnim programom pa jo bodo odprli v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka konec avgusta oziroma v začetku septembra.

Slikali so tudi z vinom in propolisom.

Slavnostni seji pa je sledil tradicionalni festival mirnopeških vin, kjer so člani domačega društva vinogradnikov v pokušino ponudili najboljše, kar imajo.

Naj med številnimi dogodki ob prazniku občine omenimo še današnji pohod Po poti Slakove in Pavčkove mladosti, zbor pohodnikov je bil ob 8. uri pred župnijsko cerkvijo, tudi sicer bo današnji dan nadvse peter, praznovanje pa bodo končali jutri z več tekaškimi dogodki. Podrobnejši program v priponki.

