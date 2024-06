dolenjska

Košarica RK združila 15 šol

21.6.2024 | 09:00 | M. K.

Foto: OZ RK NM

Novo mesto - Ob tednu Rdečega križa je Območno združenje Rdečega križa Novo mesto organiziralo humanitarno akcijo Košarica RK, v katero so se vključile osnovne in podružnične šole: Bršljin, Brusnice, Dolenjske Toplice, Drska, Grm, Toneta Pavčka, Otočec, Stopiče, Škocjan, Šmarjeta, Šmihel, Birčna vas, Vavta vas, Žužemberk in Dvor. Skupno je bilo vključenih 15 osnovnih in podružničnih šol.

Košarica OŠ Grm

Skupaj se je zbralo 1100,5 kg osnovnih živil in 2424 kosov ostalih prehrambnih izdelkov in higienskih artiklov. Na šolah so zbirali tudi šolske potrebščine.

Iz zbranih dobrin so oblikovali 243 paketov, s katerimi bodo popestrili prehranske pakete, ki jih prejemniki pri RK prejemajo vsak mesec. Gre za socialno šibke družine ali posamezniki, katerim zaradi vse dražje prehrane pomoč pride zelo prav.

Prispevek OŠ Drska

''Zahvaljujemo se osnovnim in podružničnim šolam, da skupaj uspemo med otroke in mlade širiti zavest solidarnosti in vrednote humanosti,'' so ob tem zapisali na OZ RK Novo mesto.

