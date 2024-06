gospodarstvo

V Genu do referenduma obljubljajo objavo niza študij in podatkov

21.6.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Ljubljana/Krško - V družbi Gen energija so od ministrstva za okolje, podnebje in energijo prejeli poziv k pripravi niza podatkov za lažje odločanje volivcev na referendumu o projektu nove nuklearke v Krškem (Jek 2), ki bo predvidoma novembra. Do oktobra obljubljajo objavo niza študij, analiz in podatkov. Precej jih že imajo, pripravo nekaterih bodo še naročili.

Dejan Paravan (Foto: arhiv; J. Klobčar)

Pristojno ministrstvo od za zdaj edinega investitorja v projekt Jek 2 pričakuje objavo mednarodne recenzije vhodnih parametrov ekonomske analize investicije v novo nuklearko. To recenzijo so v družbi napovedali že maja ob predstavitvi omenjene analize, trenutno pa preverjajo interes pri ustreznih mednarodnih ustanovah, je novinarjem povedal generalni direktor Gena energije Dejan Paravan.

Obenem v družbi računajo, da bo do referenduma, predvidoma že zgodaj jeseni, javno objavljena tudi pobuda za postopek državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za Jek 2. Trenutno čakajo na pripombe in zahtevane popravke ministrstev za okolje, podnebje in energijo ter za naravne vire in prostor. Te bodo nato vnesli v gradivo.

Ministrstvo, pristojno za energetiko, od Gena energije pričakuje tudi recenzirano študijo potresne varnosti lokacije Jeka 2. Ugotovitve neodvisne mednarodne recenzije obsežne študije, ki poteka že od 2015, bodo predvidoma znane septembra.

Med zahtevanimi dokumenti so tudi revidirana aktualna študija poplavne varnosti za Nuklearno elektrarno Krško, prilagojena sosednji lokaciji za Jek 2, ter predvideni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti.

Že izdelana je študija priključitve Jeka 2 na elektroenergetski sistem, javnosti so jo predstavili maja. V Genu medtem pripravljajo razpis za analizo povezanih in posrednih vplivov investicije v Jek 2 za nacionalno gospodarstvo. Tudi ta je namreč med zahtevami ministrstva.

Zadnji dve zahtevi sta ocena finančnih in varnostnih tveganj, povezanih z uvozom jedrskega goriva za nov jedrski objekt, ter priprava dokumenta o predvidenem ravnanju z odpadki iz Jeka 2 ter s tem povezanih stroških.

Paravan napoveduje, da bodo podatki do referenduma pripravljeni in objavljeni na že vzpostavljeni posebni strani https://jek2.si/. Volivci bodo tako lahko informirano odločali, ali s projektom nadaljevati ali ne, ocenjuje. Kot omenjeno, je več analiz že narejenih, nekaj pa jih je v pripravi oz. bo za njihovo pripravo treba izvesti javni razpis.

"Ni torej res, da ne vemo ničesar," je dejal prvi mož Gena energije. "Ni pa tudi res, da vemo vse," je dodal. Po njegovih zagotovilih vedo že zelo veliko, o nekaterih zadevah 100 odstotkov, o drugih 80 odstotkov. Slika pa mora biti povsem jasna do končne investicijske odločitve, ob pozitivnem razpletu dogodkov predvidene v 2028.

‹ nazaj