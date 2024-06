kronika

Zjutraj že dve prometni nesreči

21.6.2024 | 07:00 | M. K.

Davi ob 3.47 se je na AC Drnovo proti MP Obrežje, občina Brežice, osebno vozilo zaletelo v obcestno ograjo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in na vozilu odklopili akumulator. Poškodovanih v nesreči ni bilo.



Ob 4.06 pa je v naselju Vrbina, občina Krško, voznik osebnega vozila zapeljal v obcestni jarek. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in na vozilu odklopili akumulator. Poškodovanih prav tako ni bilo.

Dvakrat v Kerinov Grm

Ob 13.33 je v bližini naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorela slama. Ogenj je še pred prihodom gasilcev PGE Krško in PGD Veliki Podlog pogorel, tako so slednji opravili le ogled terena.

Ob 23.47 je v Kerinovem Grmu ponovno zagorelo, tokrat strnišče na njivi. Gasilci PGE Krško so ob prihodu na kraj pregledali prostor in ugotovili, da gašenje ni potrebno. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili domačini.

Poškodovanec na Mestnih njivah

Ob 21.52 so v ulici Mestne njive v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu poškodovane osebe.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA na izvodu BETONSKI DROG LEVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE, izvod 4.4. PROTI STARIM ŽAGAM;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA;

- od 9:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA LAZU, izvod 4.NA LAZU 26;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOK, TP JURKA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO, izvod 2.PRAPROČE;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE, izvod 11.CANKARJEVA 12 in RO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:00 in 14:00 prekinjena dobava električne energije na področju TP Gorenje Zabukovje, nizkonapetostno omrežje – Kremen.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Gorica pri TE, nizkonapetostno omrežje – Junkar med 9:00 in 13:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Dedni Vrh med 8:00 in 11:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) pa na območju TP Pecelj med 8:00 in 14:00 uro.

