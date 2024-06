gospodarstvo

Nova trgovina Spar Partner v Straži

20.6.2024 | 17:00 | M. K.

Foto: Spar Slovenija

Straža - V Straži je danes podjetje Spar Slovenija v sodelovanju s podjetjem Mihelca Kuplenk s. p. odprlo novo franšizno trgovino Spar Partner Straža.

Franšizna trgovina ima moderno podobo Sparovih trgovin, ki je kupcem prijazna in priročna, sporočajo iz podjetja. Za ponudbo in prijetno nakupovalno vzdušje v njej bo skrbelo pet zaposlenih.

Nova trgovina seveda ob ostalih ponuja tudi izdelke blagovne znamke Spar. V novi poslovalnici je posebna pozornost v ponudbi namenjena svežemu postrežnemu svinjskemu in govejemu mesu slovenskega porekla, širokemu izboru mesnin domače proizvodnje po tradicionalnih receptih in pestri ponudbi izdelkov lokalnih ponudnikov, so še zapisali v Spar Slovenija.

Ekipa nove trgovine

‹ nazaj