FOTO: Poletje v školjki - film, ki je v Šentjerneju postal muzikal

20.6.2024 | 16:30 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Šentjernej - Kdo se ne ne spomni legendarnega slovenskega mladinskega filma Poletje v Školjki iz daljnega leta 1986? Tomaža, ki preživlja dneve ob morju, njegovih prijateljev, obmorskih sosedov Portorožanov, pa izginjanja školjk iz zaliva, iskanje krivcev za to, ter seveda lepe najstniške ljubezni glavnega junaka z ljubko Mileno iz Ljubljane?

Morske dogodivščine simpatičnih najstnikov so zanimiva tema muzikla Poletje v školjki.

Zdaj je film Poletje v školjki znova zaživel po zaslugi Šentjernejčanov, in sicer na odrskih deskah. Učitelji in učenci domače osnovne šole – nastopa okrog 57 otrok in nekaj profesorjev - so združili moči in danes dopoldne povabili v Kulturni center Primoža Trubarja na ogled premiere muzikla Poletje v školjki.

Odzivi so izvrstni – navdušeni in ponosni so bili učenci in učitelji, da so na OŠ Šentjernej zmogli tak zahteven avtorski projekt. Nocoj ob 19. uri bodo muzikal v centru predstavili še za krajane in širšo publiko.

Ideja za muzikal se je avgusta lani porodila prof. glasbe na šoli Silviji Švelc ter prijateljici Sari Praznik, univerzitetni diplomirani igralki muzikala, ki je prakso opravljala na šentjernejski šoli, zdaj pa končuje magisterij iz glasbene pedagogike. Obe sta Sevničanki in se poznata še kot sopevki iz pevskem zboru Zvon in za njima pa je že en skupen projekt, ravno tako muzikal, Ameriške sanje, ki sta ga realizirali v Sevnici. Igrali sta mamo in hči.

Silvija Švelc in Sara Praznik združili moči

Sara Praznik in Silvija Švelc sta združili moči že v njunem drugem muzikalu.

Tokrat sta želeli naredili projekt, povezan s slovensko kulturo, pa naj bo osnova film, knjiga ipd. Njuna nedeljska dopoldanska srečanja so obrodila sad in skupaj sta spisali glasbo in scenarij muzikla Poletje v školjki ter se nato prelevili še v režiserki in koreografinji predstave.

»Seveda sva najprej morali dobiti privoljenje ravnatelja šole Aljoše Šipa, ki je bil navdušen in spomladi smo se pridno lotili dela,« pove Silvija Švelc, ki muzikle naravnost obožuje. Ker otroke kot dolgoletna profesorica in zborovodkinja otroškega in mladinskega pevskega zbora, dobro pozna, ji skupaj s Saro ni bilo težko izbrati pevce za glavne vloge, k sodelovanju pa sta umetnici privabili tudi sodelavca - učitelja. Dobro so se vsi izkazali, muzikal jih je povezal.

Zapeli in zaigrali šolarji in učitelji

V glavni vlogi Tomaža je zablestel Luka Barbič, Mileno je igrala Zala Rebernik, Tomaževo mamo Sara Praznik, očeta Ognjen Saje, Luko Roman Turk, Polono Zarja Kralj, Benčija Vid Beguš, Filipa Nik Bojc. Pirančani so bili Anej Simon Kuhar, Anže Bevc in Luka Grgovič, motoristi pa Liam Gril ter Anže in Primož Žagar.

Na odru je bil nepogrešljiv združeni šolski otroški in mladinski pevski zbor pod vodstvom Silvije Švelc ter ansambel Nomadi z Jernejem Šuštaršičem, ki je poskrbel za glasbene aranžmaje.

Muzikal, ki prinaša zgodbo, polno obmorskih dogodivščin, ki je odeta v prijetne poletne melodije, seveda ne bi bil tako doživet brez scenografinje, domače akademske slikarke Mojce Lampe Kajtna, pa organizatorice in vodje tehničnega dela predstave Maje Regina ter tonskega mojstra Uroša Videta. Šepetalka je bila Jerneja Bevc.

Tomaž ima s starši zanimiv odnos, na koncu se vse srečno končna, družina zaživi skupaj.

Avtorici muzikla povesta, da ima predstava tudi vzgojno noto in pomembno sporočilo: kako važna je družina za vsakega otroka, kako ne gre v življenju posploševati na prvo žogo, ampak se o zadevah prepričati, ter da se z združenimi močmi da doseči marsikaj.

Morda tudi gostovanja

Aplavz ob koncu je bil zaslužen - dali so si ga celo nastopajoči.

Seveda bi bilo škoda, da bi muzikal Poletje v školjki zaigrali le dvakrat – predpremiera je bila za učence šole in kot popestritev zaključka šolskega leta ter prireditev ob bližajočem se dnevu državnosti, večerna premiera pa bo – kot rečeno - za zunanje obiskovalce. Morda se za gostovanje predstave odločijo še na kaki drugi dolenjski šoli, kamor so poslali karte za ogled, »in če bomo z muzikom kaj zaslužili, bomo lahko nakupili kake Orfove instrumente,« navdušeno pove šolska zborovodkinja Silvija Švelc.

Navdušen nad predstavo je bil tudi ravnatelj šole Aljoša Šip, ki je čestital ustvarjalcem in povedal, da je muzikal sad ustvarjalnosti in talenta mentorjev in otrok šentjernejske šole ter je super uvod v počitnice, »ki so pred vrati in jih vsem iz srca privoščim«.

