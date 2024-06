dolenjska

V občinskem svetu dva svetnika manj?

20.6.2024 | 18:45 | Besedilo in fotografije: R. N.

Mokronog - Ministrstvo za javno upravo je izvedlo analizo glede spoštovanja načela splošne in enake volilne pravice pri določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta ter v občini Mokronog – Trebelno ugotovilo nekatera odstopanja z zakonom, ki to ureja. Zato so na začetku leta občino pozvali, da v šestih mesecih ugotovljene nepravilnosti odpravi.

Svetniki na včerajšnji seji

Za potrebe volitev 11-članskega občinskega sveta je občina razdeljena na devet volilnih enot, pri čemer volivci v drugi in osmi volilni enoti izvolijo dva svetnika. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je v prvi volilni enoti 298 volilnih upravičencev, v drugi 583, v tretji 162, v četrti 275, v peti 194, v šesti 277, v sedmi 203, v osmi 335 in v deveti 254. Iz tega izhaja, da je idealno število volivcev na posameznega svetnika 235.

Največji razkorak je v prvi volilni enoti (26 odst. navzgor) in v tretji volilni enoti (31 odst. navzdol), medtem ko kodeks dobre prakse v volilnih zadevah določa, da odmik od matematične enakosti le redko preseže 10 odst. in nikoli 15 odst., razen v izjemnih primerih. Po mnenju Ministrstva za javno upravo lahko trenutna ureditev v občini Mokronog – Trebelno predstavlja kršitev načela enake volilne pravice.

Zato so na občini pripravili štiri predloge o preoblikovanju volilnih enot. Kot je na včerajšnji seji občinskega sveta povedala podžupanja Snežka Bizjak, ki je sodelovala pri pripravi gradiva, so sledili geografski zaokroženosti samega območja, upoštevati pa so morali, da so predlogi znotraj dopustnega odstopanja od matematične enakosti volilnih enot. »Prvi predlog ohranja enajst svetnikov, vendar zelo posega v same vasi, volilne enote so kar drugače oblikovane, kot smo jih do zdaj vajeni. Pri predlogu številka dva je izračun na devet svetnikov in pet volilnih enot. Tukaj ostanejo vse obstoječe volilne enote, kot so do zdaj, samo združujejo se skupaj po dve ali tri. Predlog številka tri predvideva deset svetnikov in pet volilnih enot, tudi tukaj se združujejo nekatere volilne enote. Zadnji predlog štiri pa predvideva deset svetnikov iz šestih volilnih enot,« je pojasnila Bizjak.

Župan mag. Franc Glušič je izpostavil, da je pred svetniki težka naloga. »Menim, da je čustva pri teh odločitvah treba pustiti malo ob strani, čeprav vem, da brez tega ne gre. In to razumem, ampak občina je enovita in ni razdeljena na pokrajine niti na krajevne skupnosti,« je pred razpravo dejal župan, ki se je sicer sam nagibal k predlogu številka ena, saj se ohranja število svetnikov.

Župan Občine Mokronog - Trebelno mag. Franc Glušič

Ani Vene, ki se je prva oglasila v razpravi, se je najbolj racionalen zdel predlog številka dve. Tudi ostali člani občinskega sveta so bili naklonjeni temu predlogu. Po besedah Franca Dragana najmanj posega v obstoječe volilne enote, »drugače bo vse malo zmešano«. »Podpiram predlog številka dva, čeprav izgubimo dva svetnika v občinskem svetu, ampak sem mi zdi, da je tako najbolj prav, da ostanejo volilne enote, kot so bile oblikovane do zdaj in je najmanj boleče, če dve ali tri združimo skupaj,« pa je povedal Snežka Bizjak.

Svetniki so omenjen predlog v prvem branju soglasno podprli, odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana bo šel zdaj v javno obravnavo, v času katere bodo lahko občani podali pripombe in predloge, nato pa bo o vsem skupaj ponovno odločal občinski svet.

Komunalne položnice dražje za dva evra

Ta je na včerajšnji seji med drugim potrdil tudi nove cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter ravnanje z odpadki. Po novem bodo komunalne položnice dražje za okoli dva evra. Slišati je bilo, da Komunala Trebnje vsako leto nekoliko poviša cene. Župan je dejal, da bi rad videl, da bi šle enkrat cene tudi nekoliko navzdol.

