FOTO: V dveh hišah na Dolenjskem srbski državljani gojili konopljo

20.6.2024 | 12:40 | M. K.

Šentjernej/Dolenjske Toplice - Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so na podlagi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami pridobili odredbe sodišča in 7. junija opravili hišni preiskavi na območju Šentjerneja in Dolenjskih Toplic, danes sporočajo s PU Novo mesto.

V Šentjerneju hudodelska družba



V Šentjerneju so v stanovanjski hiši našli in zasegli 485 sadik prepovedane konoplje in pripomočke za gojenje. V petih prostorih, prirejenih za gojenje konoplje, so zasegli tudi ventilatorje, črpalke, grelnike, luči, prezračevalne sisteme, gnojila in druge pripomočke. Med preiskavo so ugotovili, da so trije državljani Srbije, stari 37 let, 30 let in 33 let, v najeti stanovanjski hiši kot člani hudodelske družbe sodelovali pri gojenju prepovedane droge. Mimo uradnega števca elektro distributerja so speljali električni vodnik, ki je napajal električne aparate, potrebne za gojenje, in na ta način v enem letu oškodovali elektro distributerja za nekaj manj kot 25.000 evrov.

Dolenjske Toplice

V stanovanjski hiši v Dolenjskih Toplicah so med hišno preiskavo našli in zasegli 1001 sadiko konoplje. Tudi tukaj so v več prostorih, prirejenih za gojenje, našli in zasegli različna grelna telesa, luči, črpalke, prezračevalne sisteme, ventilatorje, gnojila in ostale pripomočke. Kaznivega dejanja je osumljen 39-letni državljan Srbije in Bosne in Hercegovine, ki je s sostorilci gojil prepovedano drogo. Tudi v topliškem primeru so speljali električni vodnik mimo uradnega števca in distributerja v enem letu oškodovali za več kot 33.500 evrov. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in aktivnosti za izsleditev sostorilcev.

Osumljencem so policisti odvzeli prostost in jih pridržali. 37-letnega in 39-letnega osumljenca so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil pripor. Ovadili bodo tudi 30-letnika in 33-letnika.

Če bodo spoznani za krive, jih čaka zaporna kazen

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili pri Policijski upravi Novo mesto, kazenski zakonik določa, da kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje ali dajanja v promet kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. Če je dejanje storjeno v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, ali če je storilec tega dejanja organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, se kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let. Za kaznivo dejanje tatvine je predvidena kazen zapora do treh let. Kdor vzame komu tujo premično stvar, da bi si jo protipravno prilastil, se kaznuje z zaporom do treh let.

