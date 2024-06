dolenjska

Konec tedna popolna zapora parkirišč na Novem trgu

20.6.2024 | 14:20 | M. K.

Novo mesto - V petek, 21. junija, bodo stekla zaključna dela v okviru sanacije parkirnega platoja na Novem trgu, ki zajemajo ureditev uvoza na parkirišče in sistema odvodnjavanja. Zaradi ustrezne izvedbe del bo izvajalec ob 13. uri popolnoma zaprl uvoz na parkirišče na Novi trg, možen pa bo izvoz parkiranih vozil. Zapora bo trajala do ponedeljka, 24. junija do 7. ure zjutraj. Nadomestno parkiranje bo omogočeno na parkirnih površinah, ki še niso v procesu prenove, in sicer v Parkirni hiši Novi trg in na makadamskem parkirišču za poštno poslovalnico, so sporočili z rotovža.

Foto: MO NM

