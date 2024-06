kronika

Ponoči treslo Dolenjce; danes brez elektrike

20.6.2024 | 07:00 | M. K.

Danes ponoči ob 1.30 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,4 v bližini Šmarjeških Toplic, 62 km vzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Šmarjeških Toplic in okolice. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS2, izvod 3.KARLOVCI-ČRPALIŠČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 6:30 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP TREBNJE, izvod 2.OBRTNIŠKA ULICA, KRO GRADING;

- od 9:00 do 10:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Šentlenart gozdna, nizkonapetostno omrežje – Rihter 2. ulica Brežice levo med 9:00 in 12:00 uro in na območju TP Prilipe, nizkonapetostno omrežje – Prilipe vas med 8:30 in 13:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) pa na območju TP Podgorica med 8:00 in 14:00 uro.

