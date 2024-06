bela krajina

Ulica Pod lipo in del Vojinske ceste z obnovljeno infrastrukturo

20.6.2024 | 09:30 | M. K.

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - V okviru rednega vzdrževanja infrastrukture v občini Črnomelj so zaključena dela v Ulici Pod lipo in delu Vojinske ceste, so sporočili z občine. Naložba, vredna okoli 153.000 evrov, je vključevala obnovo kanalizacije, vodovoda ter asfaltiranje ulic, sredstva pa so bila zagotovljena iz občinskega proračuna.

Telekom Slovenije je hkrati namestil zaščitne cevi za optično omrežje, Elektro Ljubljana pa za elektroenergetsko omrežje, kar pomeni, da v prihodnje ne bo več potrebno prekopavanje ulic na teh odsekih.

