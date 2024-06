družabno

V Michelinovem vodniku tudi novinka - Restavracija A3

19.6.2024 | 18:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Damjan Wallner

Na fotografiji sta zaslužna za uspeh vodja restavracije Damjan Wallner (desno) in vodja kuhinje Matjaž Hribar.

Slovenija ima po novem 10 restavracij z Michelinovimi zvezdicami, v vodnik pa je uvrščenih kar 63 restavracij, kar je štiri več kot lani. Med njimi sta novinki restavracija A3 iz Brestanice z mladim in perspektivnim kolektivom, ki ga uspešno vodi Damjan Wallner, in Gostilna Repovž iz Šentjanža. Med izbranimi v Michelinovem vodniku so še Gostilna Vovko z Rateža, Ošterija Debeluh iz Brežic in otoška restavracija Gradu Otočec.

Hiša Franko z Ano Roš je obdržala najvišje priznanje, tri zvezdice, Restavraciji Milka z Davidom Žefranom pa so Michelinovi ocenjevalci vnovič prisodili dve zvezdici. Z eno zvezdico se ponaša osem restavracij, med njimi je novinka Restavracija Pavus. Slovenija se s tem uvršča v družbo evropskih gastronomskih velesil.

Med desetimi je kar pet novih restavracij, nagrajenih z Bib Gourmand za odlično razmerje med ceno in kakovostjo, osem restavracij pa se ponaša z zeleno zvezdico za trajnost, med njimi tudi Gostilna Repovž s chefom Grego Repovžem, s tem pa se Slovenija spet uvršča na prvo mesto med evropskimi državami po številu zelenih Michelinovih zvezdic na prebivalca.

Na fotografiji sta Damjan Wallner (desno), ki restavracijo vodi v sodelovanju s chefom Matjažem Hribarjem (levo). Restavracija A3, ki ima svoje prostore na Gradu Rajhenburg, je znana predvsem po odličnih ribjih jedeh, še zlasti okusne pa so postrvi iz njihovega lastnega ribnika.

Damjan nam je ob tem navdušeno povedal: "Po dveh letih truda in odrekanja ekipe A3 smo prejeli priznanje, da zgodbo razvijamo v pravo smer in da nas čaka še veliko izzivov. Dve leti nas ni spremljala le kulinarika, ampak ogromno tehničnih podvigov pri upeljevanju restavracije A3. Polni navdiha smo pred tremi leti dali pobudo za našo zgodbo in z ogromno podpore s strani Mestne občine Krško smo vizijo pripeljali v pravo smer. Držali smo besedo in nadgradili zaupanje kot prva Michelinova restavracija v Mestni občini Krško in na to smo tudi kot ekipa, izjemno ponosni. Zdaj je čas, da se po dveh letih obratovanja začnemo ukvarjati pretežno samo še s kulinariko."

