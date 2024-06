dolenjska

Vas še prijetnejša za bivanje

19.6.2024 | 09:40 | M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Spodnja Draga - Minuli petek so se krajani Spodnje Drage v Krajevni skupnosti Ivančna Gorica razveselili novih pridobitev v kraju. Teh po besedah krajanke in povezovalke petkove prireditve Rože Kek ni malo: »Zgrajeno je javno kanalizacijsko in obnovljeno vodovodno omrežje, postavljena je javna razsvetljava, do interneta dostopamo z optično povezavo, vaške ceste so širše in na novo asfaltirane, izvedena je bila sanacija potoka z novimi, večjimi mostovi in urejenimi nabrežninami ob potoku«. S tako urejeno infrastrukturo se Spodnja Draga uvršča v družbo komunalno zgledno urejenih naselij v Sloveniji, so zapisali na Občini Ivančna Gorica.

Na slovesnosti so zbrane nagovorili predsednik Sveta Krajevne skupnosti Ivančna Gorica Refik Hodžić, direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar in župan Dušan Strnad, ki je poudaril, da je množični obisk na slovesnosti dokaz, da so bile pridobitve v kraju res potrebne. V nadaljevanju je povedal, da je bil projekt v Spodnji Dragi zahtevne narave, tako izvedbeno kot finančno. Vse skupaj je občinski proračun stalo 1,7 milijona evrov, s tem pa je Spodnja Draga eno redkih naselij, ki je celovito opremljeno s komunalno in cestno infrastrukturo. S to investicijo so se po besedah župana uredili tudi vodotoki, saj je bila vas pred letom dni dobesedno pod vodo. Vsem krajankam in krajanom je ob zaključku zaželel, naj nove pridobitve z veseljem uporabljajo.

V imenu predstavnice vasi v Svetu KS Ivančna Gorica se je ob zaključku izgradnje vodstvu občine in izvajalcem zahvalila Meta Jeras. Zahvalo je namenila tudi krajanom za potrpežljivost v času gradnje. »Lahko smo ponosni, da je ravno v naši vasi toliko novih pridobitev. S tem je Spodnja Draga še prijetnejša za bivanje«, je še dodala Jerasova.

Nove pridobitve v kraju je blagoslovil stiški opat Maksimilijan File, za kulturni program pa sta na poskrbela citrarka Eva Medved in harmonikaš Nace, so še sporočili z ivanške občine.

