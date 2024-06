kultura

60. jubilejno Jurjevanje v Beli krajini

19.6.2024 | 08:30 | M. K.

Črnomelj - V Črnomlju se danes začenja Jurjevanje v Beli krajini, ki se ponaša z dolgoletno tradicijo, saj že šest desetletij ohranja in promovira belokranjsko in slovensko folklorno dediščino. Do nedelje, 23. junija, bodo na festivalu gostovale folklorne skupine iz Južne Koreje, Italije, Grčije, Paname in Hrvaške. Prav tako se festival povezuje s Praznikom glasbe, ki se praznuje 21. junija po vsem svetu, in FEST MEST, ki poteka pod okriljem Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

Pastirče mlado - Nastop otroških belokranjskih skupin (Foto: Jani Pavlin)

V petih festivalskih dneh se bo na desetih prizoriščih zvrstilo okrog 1.300 nastopajočih, med katerimi bo okoli 500 odraslih folklornikov. Festival bo gostil 11 odraslih folklornih skupin iz Bele krajine in eno iz Kranja. Na velikem odru bo v sklopu dogajanja Pastirče mlado nastopilo 15 otroških belokranjskih skupin oziroma 350 otrok. Poleg osrednjih folklornih nastopov bo festival obogaten s približno 40 spremljajočimi dogodki, skupaj s sedmimi razstavami na šestih različnih lokacijah.

Metliška folklorna skupina Ivan Navratil (Foto: Uroš Raztresen)

Pri izbiri izvajalcev večernega glasbenega programa so organizatorji posebno pozornost namenili slovenski glasbi. V festivalskih dnevih bodo obiskovalci lahko izbirali med raznovrstno glasbo, od priznanih opernih pevcev Trio Vivere do legendarnega slovenskega glasbenika Vlada Kreslina.

Letošnje 60. Jurjevanje v Črnomlju bo v nedeljo zvečer programsko zaokrožila proslava ob dnevu državnosti s slavnostno govornico dr. Asto Vrečko.

Folklorna skupina Dragatuš (Foto: Jani Pavlin)

