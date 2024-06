kronika

FOTO: Gorelo blizu čistilne naprave; ujeta v dvigalu

19.6.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 17.17 je v Selih v občini Straža gorela suha trava v bližini čistilne naprave. Gasilci PGD Dolenja Straža so pogasili požar na površini okoli 350 kvadratnih metrov.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGD Straža

Okvarjeno dvigalo

Ob 12.35 je v Jakčevi ulici v Novem mestu v dvigalu bloka ostala ujeta stanovalka. Iz okvarjenega dvigala so jo rešili gasilci GRC Novo mesto, dvigalo izklopili in obvestili pristojnega serviserja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIŠKI HRIB na izvodu HRIB.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IC BETI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK, izvod 1. RAKOVNIK, 2. STRANSKA VAS;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOMAŽJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRADENJE-VINJI VRH.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na:

- področju Brežice z okolico na območju TP Dedni vrh, nizkonapetostno omrežje – Dedna vas med 8:30 in 11:00 uro;

- področju Krško mesto na območju TP Raka, nizkonapetostno omrežje – KB Grad med 8:00 in 13:00 uro;

- področju Sevnica z okolico na območju TP Blanca, nizkonapetostno omrežje – Krajna brda med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Rovišče, nizkonapetostno omrežje – Rovišče-Koritnica med 8:00 in 14:00 uro.

