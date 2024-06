družabno

Nogometni navijači

18.6.2024 | 15:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebna arhiva

Slovenija s pogumno predstavo navdušila navijače v Stuttgartu in doma.

Direktorica Radia Krka Ika Papež in Dragana Duvnjak (fotografija desno) sta prijateljici in veliki podpornici Draganinega 24-letnega sina, nogometaša in reprezentanta Vanje Drkušića, sicer tudi branilca nogometnega kluba Soči. Glasni navijačici sta si oblekli vsaka svoj dres, razobesili slovensko zastavo, mirno stali ob igranju slovenske himne in kar doma navijali za Slovenijo in za enega najuspešnejših dolenjskih nogometašev. Med tem so Vanjin oče Nikola, njegova sestra Nina in Vanjino dolgoletno dekle Kaja Goričanac s številnimi slovenskimi navijači reprezentanco bodrili na tribuni v Stuttgartu. Dolenjska ekipa ostaja v Nemčiji, navijaške moči pa bodo združili tudi v četrtek ob 15.uri, ko bo slovenska izbrana vrsta v Münchnu skušala premagati reprezentanco Srbije. Na nogometni zelenici bo zagotovo zelo vroče.

V ekipi navijačev na stadionu v Stuttgartu, ko je Slovenija neodločeno igrala z Dansko 1:1, pa je bila tudi direktorica in odgovorna urednica Dolenjskega lista Lidia Zbašnik s sinom Jakobom, ki je od malega nogometaš, trenutno član NK Krško, sicer pa prizadeven študent na Fakulteti za dizajn v Ljubljani (fotografija levo). Druga polovica družine Zbašnik – mož Andrej in hčerka Pika - je zaradi službenih in šolskih obveznosti za Slovenijo navijala kar doma. Znano je, da je celotna družina Zbašnik velika ljubiteljica športa, še posebej nogometa in košarke, najbolj vroča navijačica pa je prav Lidia.

