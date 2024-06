bela krajina

Zbor članov RKS v znamenju častitljive obletnice

18.6.2024 | 09:50 | M. K.

Foto: Rdeči križ Slovenije

Gradac - 18. junija bo minilo 80 let od sklica ustanovnega zbora in s tem ponovne vzpostavitve Rdečega križa Slovenije

Gradac v Beli krajini je mesto, kjer je bil pred osemdesetimi leti ponovno vzpostavljen Rdeči križ Slovenije, najstarejša humanitarna organizacija na svetu in tudi v Sloveniji, saj začetki njenega delovanja na Slovenskem segajo v leto 1866. Petkov zbor članov je bil v prvi vrsti slavnostno obarvan, poleg razgibanega kulturnega programa sta ga zaznamovala še govor slavnostnega govornika, poveljnika Civilne zaščite RS Srečka Šestana in govor predsednice RKS mag. Ane Žerjal.

Slednja se je v nagovoru dotaknila tudi zgodovine: »Korenine in začetek delovanja Rdečega križa na Slovenskem segajo v leto 1866, le tri leta po ustanovitvi organizacije Rdečega križa. Pred 158. leti je bilo na Kranjskem pod tedanjo Avstro-Ogrsko ustanovljeno prvo Žensko društvo za pomoč ranjenim in hudo bolnim vojakom, ki se mu je leta 1879 pridružilo še moško Domoljubno pomočno društvo deželno, se leta 1902 združilo z ženskim društvom in kot del avstro-ogrskega društva Rdečega križa delovalo do konca prve svetovne vojne.«

V nadaljevanju se je poklonila in zahvalila Ivici Žnidaršič, ki bo v teh dneh praznovala 90. rojstni dan in je leta 1984 izdala knjigo 'O začetkih in razvoju RK pri nas', gre pa za eno ključnih oseb na področju delovanja in tudi razvoja Rdečega križa pri nas: »Zakaj to kratko obnavljanje zgodovine? Ker se včasih zdi, da ne pozabljamo le lastne zgodovine, ampak tudi načel in vrednot. In zato je pomembno in zame osebno polno simbolike, da smo danes tu, v Gradcu. Ne le, da je to kraj, ker je bil pred osemdesetimi leti ustanovni zbor in s tem ponovna vzpostavitev Rdečega križa Slovenije, ampak gre tudi za sedež Muzeja Rdečega križa Slovenije oz. kot so pred leti zapisali – muzeju slovenske humanitarnosti. Muzej, ki nas s številnimi zgodovinskimi predmeti in dokumenti spominja na naša načela – humanost, nepristranskost, nevtralnost, enotnost, prostovoljnost in univerzalnost.«

Prav načela in vrednote Rdečega križa pa so bile tisto, na kar se je v svojem govoru osredotočil slavnostni govornik, poveljnik Civilne zaščite, Srečko Šestan – preplet načel med obema organizacijama, ki v veliki meri temeljita na prostovoljstvu, pomembni in kar prevečkrat spregledani vlogi Rdečega križa Slovenija kot prvega pomočnika javnim oblastem, izpostavil pa je tudi dva nedavna primera, ko so bili predani in srčni prostovoljci RK resnično nepogrešljivi – begunska kriza in epidemija covida-19, pri čemer seveda ni šlo niti mimo lanskih poplav. Civilna zaščita RS in Rdeči križ Slovenije bosta tako skozi nepredvidljive viharje prihodnjih dni še naprej krmarila z ramo ob rami, si stala ob strani in bila vedno tam, ko bodo ljudje, sploh pa ranljive skupine, potrebovali pomoč, so sporočili iz RKS.

Slavnostni del so popestrili tudi pevka Natalija Šterk in člani otroške folklorne skupine Mlinček Otroškega vrtca Metlika.

Zbranim predstavnikom območnih združenj Rdečega križa Slovenijo so bila ob zaključku slavnostnega dela podeljena še priznanja za ''izjemen prispevek na področju humanitarnega delovanja'' ob 80. obletnici ponovne vzpostavitve RKS.

‹ nazaj