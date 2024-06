Konec za Hribarja

šport

14.6.2024

Ljubljana - Slovenski namiznoteniški igralci na domačem turnirju Star Contender v ljubljanskem Tivoliju v prvem krogu niso imeli veliko uspeha. Veselili so se dveh zmag, Darko Jorgić je skupaj s Hrvatom Tomislavom Pucarjem v igri dvojic s 3:1 premagal Singapurca Izaaca Queka ter Koena Panga, dvojica Ana Tofant/Sara Tokić pa je s 3:2 ugnala tajski par. Peter Hribar iz Šmarjeških Toplic je izgubil med posamezniki, dvojicami in mešanimi dvojicami.

Deni Kožul in Peter Hribar sta dan odprla z igro dvojic. Proti Tajvancema Cheng-jui Kau in Chih-Yuan Chuangu sta dobro začela, dobila prvi niz, po izenačenju na 1:1 pa jima je v odločilnih trenutkih zmanjkalo zbranosti in sreče. Tretji in četrti niz sta namreč izgubila v podaljšku, na 10 in 13.

Nato sta izgubila še med posamezniki. Kožul se je sicer 31. igralcu sveta Južnokorejcu Sang Su Leeju dobro upiral, v četrtem nizu ubranil tri zaključne žoge, imel tudi sam eno za izenačenje na 2:2, toda bil je neuspešen. Slabši je bil odpor Hribarja Portugalcu Joau Geraldu. Ta je vse nize dobil gladko.

V mešanih dvojicah pa sta Peter Hribar in Sara Tokić proti romunski dvojici Eduard Ionescu in Elizabeta Samara izgubila z 1:3 (7, -4, -7, -7).

