V podjetju Biostile so ljudje vedno na prvem mestu

13.6.2024 | 20:40

Pred 12 leti se je v družini Kosmina rodila ideja, da bi ustvarili pravo slovensko podjetje, ki bo dostopno ljudem in bo znalo prisluhniti njihovim težavam. Zakaj? Ker so želeli vedeti, kaj vnašajo Slovenci v svoja telesa. Ker so želeli zagotoviti, da so sestavine izdelkov najboljše možne kakovosti. In so začeli z delom.

Biostile – podjetje v osrčju Krasa

Razvoj podjetja skozi leta je temeljil na izobraževanju in raziskovanju najboljših možnih pristopov ter trdem delu. Na tisoče prevoženih kilometrov po Sloveniji, od trgovine do trgovine, od stranke do stranke. Pomembna je vsaka stranka, vsaka ima svoje specifične potrebe. Pogovor z njimi o njihovih tegobah je bil osnovno vodilo. Na poziv so odgovorili tudi med prazniki. Vse za to, da so stranke dobile pomoč, odgovore na njihova vprašanja in spodbudo.

Delo je teklo brez delovnega časa, brez vikendov. Vsako izboljšanje počutja strank jim je vlilo zaupanja, da so na pravi poti. Kljub nekaterim, ki so dvomili v uspeh z besedami: »Ne splača se, ne bo vam uspelo,« so vztrajali. Vztrajnost je bila poplačana z dolgoletnimi partnerstvi številnih sodelavcev in trgovin, ki so s podjetjem že od samega začetka.

Uspeh nikoli ne pride čez noč

Po 10 letih trdega dela, je končno uspel pomemben preboj podjetniškega razvoja. »Nismo več garažno podjetje,« bi dejal njihov vodja razvoja dr. Dejan Gmajner. Prav njemu gre, pravijo v podjetju, največja zahvala za vse certifikate s katerimi dokazujejo najvišjo stopnjo varnosti njihovih proizvodov. »Več se ne ne da,« reče, »potem bomo že farmacija.«

Sedaj so uspešni in ponosni na prehojeno pot. Tudi takrat, ko so pred različnimi preizkušnjami in morajo znova in znova dokazovati, da so ljudje zanje vedno na prvem mestu. Pa naj gre za njihove stranke, zaposlene, poslovne partnerje ali okolje v katerem delujejo.

Zaposleni so srce podjetja

Skrb za zaposlene je celostna. Dosledno izpolnjujejo ne le zakonsko določene obveznosti (pravočasno izplačan regres, pošteno plačane nadure), ampak se trudijo, da so zaposleni zadovoljni in deležni dodatnih ugodnosti kot sta na primer dva odmora za kavo, božičnica in še kaj. Njihova želja je, da so zaposleni zadovoljni in da je vzdušje v kolektivu pozitivno. Zato dvakrat letno organizirajo skupna druženja – eno od njih, tridnevni teambuilding v Ankaranu se bo zgodil prav v mesecu juniju, na drugem pa se zberejo ob praznovanju zaključka leta. Na teh dogodkih poskrbijo tako za izobraževanje o izdelkih kot za zabavo.

Za dobro počutje skrbijo tudi čez leto s presenečenji zaposleni sami in krepijo ekipni duh. Ena takih se je dogodila v podjetju nedavno in jo z dovoljenjem njihovega sodelavca razkrivamo. Ko se ta je znašel v brezizhodnem položaju, saj je njegov otrok v roku 2 mesecev potreboval nujno operacijo v tujini, so se pri podjetju odločili priskočiti na pomoč. Brez oklevanja in vprašanj so plačali operacijo, nastanitev in stroške potovanja. Misel na to, da lahko danes starši objamejo zdravega in nasmejanega otroka, jim še danes prikliče solze v oči in pričara nasmeh.

Enako pomembne so jim njihove stranke

Stranka je kralj. Prav vsakega posameznika, ki se na njih obrne s težavo in teh ni malo, obravnavajo celostno: poslušajo jih, analizirajo njihovo stanje in jim na podlagi tega primerno svetujejo. In tu se skrb zanje ne konča.

Če se posameznik po pogovoru odloči za nakup prehranskih dopolnil, jih vključijo v program rednih kontrol, kjer spremljajo njihov napredek. Vsaka stranka ima svojega dodeljenega skrbnika, svetovalca, ki se jim popolnoma posveti. Včasih pomaga že pogovor, pravijo.

Izobraževanje je ključnega pomena

Svetovalci v trgovinah in v klicnem centru so strastni in dobro izučeni strokovnjaki, ki nudijo celostno obravnavo. Njihovo strokovnost zagotavljajo z rednimi mesečnimi izobraževanji, deljenjem izkušenj in dobrih praks ter spremljanjem trendov s področja zdravja.

Najpomembnejše je zadovoljstvo strank

Na televiziji in spletu se najde ogromno podjetij in oddaj, katerim je cilj predvsem prodaja izdelkov. Pri Biostile se tega lotevajo drugače – glavni cilj je predvsem pomoč ljudem. Trudijo se, da imajo njihove oddaje poučno in izobraževalno vsebino. Z zadovoljstvom ugotavljajo, da velikokrat prav to privede do tega, da gledalci pridobijo zaupanje v podjetje in se sami prepričajo, da gre za izdelke najvišje kakovosti.

To, da so na pravi poti, potrjujejo vsi pozitivni odzivi zadovoljnih strank. Kar 82 % strank se namreč k njim redno vrača – tako po nasvete kot po same izdelke. To v družbi jemljejo kot veliko dodatno odgovornost do njih, saj morajo znova in znova dokazovati da izdelki ljudem resnično pomagajo. Prav to je tisto pravijo, kar jih žene naprej in jih obdaja z optimizmom, da so na pravi poti in je njihov trud poplačan.

Zadovoljen si, ko so zadovoljni tudi tisti okoli tebe

Še naprej želijo kar najbolje podpirati sodelavce, stranke in lokalno skupnost, v katero so močno vpeti. Verjamejo, da je prihodnost v sožitju, prijateljstvu in sodelovanju. Pa naj se sliši še tako čudno - ker za celotni delovni proces, ki zajema izdelavo, pakiranje in razvoj skrbijo zadovoljni ljudje - se po njihovem mnenju vse to odraža tudi na pozitivnem vplivu njihovih izdelkov.

V skladu s to filozofijo želijo svoj košček v mozaiku zadovoljstva prispevati s podporo okoliškim društev, otroških vrtcev in šol. V lanskem letu so tako v te namene darovali več kot 40.000 evrov. Še posebej radi podpirajo akcije, kjer pomagajo otrokom.

Ena medijsko najbolj odmevnih v zadnjem času je bila akcija Radia 1 Deželak junak. Oglasil se je v osnovni šoli Komen in prevzel donacijo, ki je še dodatno prispevala h končnemu cilju – čim več otrokom iz socialno ogroženih družin omogočiti brezskrbne počitnice. »Vemo, da lahko pri takih dogodkih vedno računamo na podjetje Biostile,« so dejale učiteljice šole v Komnu.

Biostile smo mi vsi in hvala za to

Podjetje soustvarjajo vsi, ki so kakorkoli prispevali k zgodbi uspeha. Na prvem mestu gre zahvala za zaupanje vsem strankam, tako rednim kot občasnim, ki so jim lahko kakorkoli pomagali pri težavah in tegobah. Zaveza, da jim bodo vedno pomagali po svojih najboljših močeh, ostaja.

Hvaležni so vsem, ki so kakorkoli stopili v stik z njimi in jim pomagali pri izpolnjevanju njihovega poslanstva. Pot ni bila vedno lahka, a hvaležni so vsem, ki so jo z njimi prehodili z odločnostjo in osredotočenostjo na cilj. Še naprej se zavezujejo h kvaliteti in odgovornemu poslovanju.

Od samega začetka jih vodi načelo »Težki časi minejo, trdni ljudje ostanejo.« Prav ta trdoživost jim je pomagala, da v majhnem Komnu, v osrčju Krasa in naše lepe Slovenije pišejo zgodbo o uspehu, ki kljubuje vsem preprekam. Pri tem pa jih žene predvsem eno – neutrudna želja po pomoči ljudem in skrb za njihovo dobrobit.

