Groenewegnu uvodna etapa slovenske pentlje

12.6.2024 | 17:50 | STA

Dylan Groenewegen, nizozemski kolesarski specialist za sprinte je zmagovalec dobrih 190 kilometrov uvodne etape kolesarske dirke Po Sloveniji, od Murske Soboto do Ormoža. Član ekipe Jayco Alula je dobil sprint glavnine, za nekaj milimetrov je premagal Norvežana Alexandra Kristoffa, tretje mesto je zasedel Nemec Phil Bauhaus.

Dylan Groenewegen za las hitrejši od Alexandra Kristoffa (Foto: Sportida)

Slovencev povsem v ospredju ni bilo, z 18. mestom je bil najboljši Anže Ravbar (UAE Emirates), 20. je bil Tilen Finkšt (Adria Mobil).

Vsekakor pa Slovenci v ravninski, najdaljši etapi dirke, ki so ji zaradi poplav nekoliko spremenili traso, niso igrali stranske vloge. Aljaž Turk (Adria Mobil) in Matic Žumer (Sava Kranj) sta bila v skupini ubežnikov, ti so ušli po 28 kilometrih, Žumer je omagal zadnji med njimi, glavnina ga je ujela šele dobrih devet kilometrov pred ciljem. Osvojil je tudi dva leteča cilja, s tem tudi šest bonifikacijskih sekund odbitka, ki pa mu nista pomagali za visoko mesto v skupni razvrstitvi, saj je na koncu zaostal za glavnino.

Iz nje sta se za bonifikacijske sekunde poskušala boriti tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Domen Novak (UAE Emirates), s tem pa pokazala, da ju še kako zanima vsaka sekunda za generalni vrstni red. Tako je bil Mohorič na enem izmed treh letečih ciljev, Novak pa dvakrat tretji. Oba sta si s tem priborila dve bonifikacijski sekundi.

Pred zadnjim letečim sprintom je Novak celo ušel glavnini, nekaj časa kolesaril sam, a sta ga nato ujela Ekvadorec Jonathan Narvaez in Irec Ben Healey, uveljavljeni kolesarski imeni, in ga tudi prehitela. Nato sta celo nadaljevala pobeg, poskušala presenetiti glavnino, a jima tega ni uspelo, še pred zadnjim kilometrom ju je ta "pogoltnila."

V sprintu, je najbolje kazalo Kristoffu, ki pa je brez zmage praktično ostal na ciljni črti. Groenewegen, ki zaradi padca v zadnjem delu etape ni mogel računati na pomoč glavnega, v sprintih zadnjega pomočnika, Luke Mezgeca (ta se je sicer po padcu vrnil v glavnino), se je namreč v ozadju uspešno prerival, prišel tik ob Norvežana, rešil pa ga je potisk kolesa v cilj.

Četrtkova druga etapa od Žalca do Rogaške Slatine (180,7 km) bo nekoliko zahtevnejša od prve, a naj bi jo vseeno odločil skupinski sprint.

Dylan Groenewegen: »Dirka je bila nervozna, a na koncu je ekipa opravila dobro delo in me pripeljala v dober položaj. Večrat smo bili zaprti, vendar mislim, da je bilo enako za vse, na koncu pa smo imeli zelo dober moment. Škoda zaradi padca Luke Mezgeca, vendar je prečkal ciljno črto in se tudi zelo dobro odrezal v šprinterskem vlaku. Ne kot zadnji mož, danes kot predzadnji. Res je opravil dobro delo in to kaže na motivacijo naše ekipe, vsi se borimo za zmago. To je bila zmaga za ekipo.«

Izidi (Murska Sobota - Ormož 191,9 km):

1. Dylan Groenewegen (Niz/Jayo AlUla) 4:35:00

2. Alexander Kristoff (Nor/Uno-X Mobility) isti čas

3. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain-Victorious)

4. Giovanni Lonardi (Ita/Polti Kometa)

5. Sam Welsford (Avs/Bora-hansgrohe)

6. Alberto Dainese (Ita/Tudor)

7. Sandy Dujardin (Fra/TotalErnegies)

8. Marc Brustenga (Špa/Kern Pharma)

9. Louis Blouwe (Bel/Bingoal WB)

10. Paul Penhoet (Fra/Groupama-FDJ)

...

18. Anže Ravbar (Slo/UAE Team Emirates) isti čas

20. Tilen Finkšt (Slo/Adria Mobil

35. Anže Skok (Slo/Adria Mobil)

- skupni vrstni red:

1. Dylan Groenewegen (Niz/Jayo AlUla) 4:34:50

2. Alexander Kristoff (Nor/Uno-X Mobility) + 0:04

3. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain-Victorious) 0:06

4. Jonathan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers) 0:07

5. Ben Healy (Irs/EF Eduation-EasyPost) 0:08

6. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) isti čas

7. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates)

8. Simon Tracz (Pol/Santic Wibatech)

9. Dylan Hopkins (Avs/Ljubljana Gusto Santic) 0:09

10. Giovanni Lonardi (Ita/Polti Kometa) 0:10

...

24. Anže Ravbar (Slo/UAE Team Emirates) isti čas

26. Tilen Finkšt (Slo/Adria Mobil)

40. Anže Skok (Slo/Adria Mobil)

