Mladi na MLT-ju ustvarjajo že 25 let

12.6.2024 | J. S.

Foto: JSKD OI Trebnje

Trebnje/Mokronog - Mali tabor ustvarjalcev osnovnih in podružničnih šol Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki ga pripravlja trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), letos praznuje 25 let. Mladi ustvarjalci tako v okviru tradicionalnega projekta, poimenovanega Mali likovni tabor (MLT), že dve desetletji in pol bogatijo utrip Temeniške in Mirnske doline.

Tradicionalno se likovno srečanje odvija drugi junijski torek, letos ga je gostila Občina Mokronog-Trebelno. Na t. i. Malem likovnem taboru je sodelovalo 30 učencev druge in tretje triade z 10 osnovnih in podružničnih šol. Nad njihovim ustvarjanjem je bdela mentorica tabora, priznana trebanjska ilustratorka Marta Bartolj. Letošnja tema so bili škratje Mokronožci in domišljijski svet, kamor nas ta pravljična bitja popeljejo. Malemu likovnemu taboru so se pridružili: OŠ Belokranjskega odreda Semič, PŠ Dobrnič – OŠ Trebnje, PŠ Dolenja Nemška vas – OŠ Trebnje, OŠ Mirna, OŠ Mokronog, PŠ Šentlovrenc – OŠ Trebnje, OŠ Toneta Pavčka, PŠ Trebelno – OŠ Mokronog, OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber.

Udeleženci in udeleženke so se pred ustvarjanjem zbrali v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, kjer so jih pozdravile direktorica trebanjskega CIK-a Patricija Pavlič in vodja trebanjske območne izpostave JSKD Joži Sinur ter mentorica tabora Marta Bartolj. Tako kot doslej so mlade likovnike in likovnice navdihnili še ustvarjalci, ki so sodelovali na 57. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov. Učenke in učenci so jih lahko opazovali pri njihovem delu in z njimi tudi pokramljali.

Tradicionalno slikarsko srečanje za osnovnošolce so nadaljevali v Mokronogu, kjer so jih gostili na tamkajšnji osnovni šoli. Vsi sodelujoči so prejeli priznanja za sodelovanje, ustvarjena dela pa bodo na ogled v spletni razstavi, ki bo objavljena na Facebook strani in YouTube kanalu JSKD OI Trebnje.

Mali likovni tabor omogočajo občine Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje ter Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

