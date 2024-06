družabno

Vinsko-kulinarični prestiž

12.6.2024 | 11:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Jure Tomič

Jure Tomič in Georg Josef Riedl sta se srečala na Ljubljanskem gradu.

Na fotografiji sta Jure Tomič (levo), chef ene najbolj znanih slovenskih gostiln Debeluh in Georg Josef Riedel (desno), steklar in poslovnež, lastnik 10. generacije podjetja Riedl Crystal, ustanovljenega davnega leta 1756 na Češkem. Podjetje, ki danes deluje v Avstriji, je eno najbolj priznanih v vinskem svetu.

Georg Riedel je nasledil svojega oče, ki je leta 1958 prvi razvil koncept steklenih izdelkov za izboljšanje vina in je najbolj znan po tem, da je svetovnemu občinstvu predstavil specifične kozarce za posamezne sorte vina ter priljubljeni dekanter. Georg je ob svojem izjemnem delu tudi navdušen tekač. S tekom se je začel ukvarjati pri 30 letih in doslej pretekel več kot 10 maratonov, udeležil pa se je tudi mnogih gorskih pohodniških odprav. Z ženo Evo, s katero je poročen več kot 40 let, imata sina Maximiliana, ki vodi 11. generacijo, in hčer Laetizio. V steklarski dinastiji Riedl so bili prvi, ki so odkrili, da na okus in aromo pijače vpliva tudi oblika kozarca, iz katerega se ta zaužije.

Med poznavalci vin in ostalih alkoholnih pijač je blagovna znamka Riedl zelo priljubljena, tako kot gostilna Debeluh iz Brežic, ki je Posavje postavila na zemljevid najboljše slovenske kulinarike. Dva pomembneža v kulinarično vinskem svetu sta se srečala na Ljubljanskem gradu in nazdravila uspehom, ki sta jih ustvarila na svojih poslovnih poteh.

